Hier, Mouhamed Ndiaye a été attrait par la maman d’A. Daff, avec qui il a entretenu des rapports sexuels. À ce détournement de mineure, s’ajoute la sorcellerie et l’usurpation de fonction. Il a été condamné à 2 ans dont 1 mois ferme.

Depuis novembre dernier, Mouhamed Ndiaye, qui se dit chargé des ressources humaines à l’Inspection générale d’Etat (IGE), s’envoie en l’air avec A. Daff, une mineure de 17 ans. Pire, il pratiquait de la sorcellerie sur la petite.

Hier, à la barre du tribunal des flagrants délits, il a réfuté les charges et a clamé son innocence. Il a argué qu’il a commencé à sortir avec A. Daff, lorsque son mariage a commencé à battre de l’ail et que A. Daff lui avait bien dit qu’elle avait 18 ans. Domicilié à Ouest-Foire et âgé de 34 ans, le mis en cause a ajouté que c’était la fille qui venait délibérément lui rendre visite et n’a pas nié les rapports sexuels.

Poursuivi aussi pour usurpation de fonction, il a soutenu qu’il travaillait à l’IGE et qu’il était sous contrat. Concernant le charlatanisme, il s’est dit sérère et doté de connaissances mystiques léguées par ses grands-parents. Monsieur Ndiaye a expliqué que sa ‘’copine’’ lui avait fait part des infidélités de sa maman avec un de leurs locataires et lui avait demandé de l’aider à ce propos. Il a avoué, devant le prétoire, avoir acheté un poulet qu’il a égorgé et consommé, accompagné d’une bouteille de vin. Concernant le rituel, il a confessé avoir donné à boire à A. Daff, sans préciser si c’était le sang du poulet ou un verre de vin.

La partie civile ne s’est pas présentée à l’audience. Mais il est ressorti de la procédure que la mère de A. Daff a été mise au courant de leur relation, en fouillant le téléphone de sa fille. Maitre Ousmane Sèye, conseil de la partie civile, a plaidé que le prévenu est un ‘’obsédé sexuel qu’il faut mettre hors d’état de nuire’’, avant de demander de réserver les intérêts de la partie civile. Alors que Me Mamadou Seck de la défense a sollicité la relaxe pure et simple.

Le représentant du parquet a trouvé les faits constants et a requis une peine de 2 ans dont 6 mois ferme.

Au final, Mouhamed Ndiaye a été relaxé de l’usurpation de fonction et a été reconnu coupable des chefs de détournement de mineure et de charlatanisme.

Fama Tall