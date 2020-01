Les médecins, notamment les spécialistes, rechignent à exercer dans les profondeurs du Sénégal. Conscient de cela, le pouvoir a décidé de se pencher sur la question. Le ministre annonce des solutions.

La mise à disposition de spécialistes et leur maintien au niveau des régions éloignées de Dakar est une doléance toujours actuelle, au Sénégal. En visite à Diourbel où il était l’invité de la journée de consultations médicales gratuites au profit des talibés et de la population de Diourbel, le ministre de la Santé et de l’Action sociale est revenu sur la réponse du pouvoir. ‘’Au-delà de l’hôpital de Diourbel, déclare Abdoulaye Diouf Sarr, une stratégie a été mise en place, au niveau du ministère, pour que l’ensemble des hôpitaux du Sénégal puissent disposer du nombre de médecins qu’il faut, mais aussi de spécialistes. Nous sommes sur cette voie.

Actuellement, un travail est en train d’être fait pour envoyer des spécialistes dans certaines zones. Nous avons déjà signé des notes de service pour dispatcher les sortants de cette année. Nous allons poursuivre dans cette voie et c’est cette voie qui a permis d’ailleurs au chef de l’Etat de nous demander d’augmenter le taux de la bourse de spécialisation, pour que nos médecins fassent des spécialisations. Nous avons l’intime conviction qu’il faut motiver les médecins, les spécialistes qui veulent aller dans les zones difficiles et mettre en place, tout le temps, la logistique et une organisation pour véritablement faciliter leur maintien au niveau de ces zones difficiles’’.

Interpellé sur le cas spécifique du centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel, le ministre répond : ‘’Je crois que l’hôpital Lübke n’est pas dans cette situation, parce que la région de Diourbel est une région extrêmement connectée au reste du Sénégal. Mais nous allons tout faire pour regarder la situation et aussi aider l’hôpital à non seulement améliorer son plateau, mais améliorer ses ressources humaines.’’

Le ministre a mis à profit cette journée pour demander aux populations qui ne l’ont pas encore fait, d’adhérer massivement à ces mutuelles qui vont leur permettre de se soigner à moindres coûts et de bénéficier de soins de qualité.

‘’Le taux de couverture d’adhésion aux mutuelles de santé, qui était de 25 % en 2012, a atteint maintenant 50 %’’, annonce-t-il.

Cette journée de consultations médicales gratuites a permis de déceler des pathologies liées à la dermatologie sur 149 talibés. Sur les 375 talibés consultés, les 226 souffraient d’autres pathologies. Les autres populations ont bénéficié de dépistage du cancer du col de l’utérus, de l’hypertension artérielle et du diabète. Un don de sang a été fait au profit de la banque de sang de l’hôpital de Diourbel. Cette journée de consultations a été organisée par l’association Initiatives pour le développement, l’émergence économique, sociale et sanitaire (IDEESS) de Diourbel au niveau de l’esplanade de la grande mosquée de Keur Goumack appelée ‘’Mbaru Serigne Bassirou’’. Sa présidente, le docteur Ndèye Maguette Ndiaye, par ailleurs médecin-chef de la région médicale de Dakar, a remercié le ministre de sa présence et des dons qui ont été remis pour la réussite de la journée.

Boucar Aliou Diallo