La police nationale, à travers la DSP, la Docrtis et la DPJ, a livré, hier, les chiffres de la criminalité du mois de juillet dernier. Ainsi, 3 029 individus ont été interpellés, 7 bandes démantelées et 97 kg de chanvre indien saisis.

Depuis janvier dernier, il est constaté que le taux de criminalité est en baisse. Les chiffres de juillet s’inscrivent dans cette tendance. En effet, la Direction générale de la police nationale, à travers son bureau des relations publiques, a livré, hier, les statistiques de la délinquance et de la criminalité du mois de juillet.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, les services relevant de la Direction de la sécurité publique (DSP) ont mené, sur l’ensemble du territoire national, des opérations qui ont abouti à l’interpellation de 2 886 individus dont 16 de nationalité étrangère, pour diverses infractions. D’après la note, 334 d’entre eux ont été arrêtés pour atteintes aux biens (vols, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie), 150 pour infractions au code des drogues, 109 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, violences sur ascendants, viol, attentat à la pudeur,) 164 pour atteintes à la paix publique, 380 pour ivresse publique et manifeste, et 1 848 pour vérification d’identité. Selon le document, poursuivant la lutte contre le grand banditisme, 7 bandes ont été démantelées le mois dernier dont 6 pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence commis la nuit et une qui s’activait dans le trafic d’armes à feu à Touba avec une saisie de 105 armes dont 21 de fabrication artisanale, 72 fusils et 12 pistolets automatiques.

En outre, poursuivent les hommes du commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle Abdoul Wahab Sall, le mois dernier a été marqué par 4 cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entrainé mort d’hommes. Trois d’entre eux ont été élucidés. Ainsi, l’examen de l’évolution de la criminalité, précisent les limiers, permet de conclure à une tendance baissière depuis le mois de janvier, avec un taux d’élucidation de plus de 98 % pour des crimes généralement de nature passionnelle et domestique.

‘’Toujours dans le souci de la pérennisation de ses tâches régaliennes, la police nationale s’est inscrite dans la régularité des opérations de sécurisation classique, d’envergure et spécifiques du genre ‘’Sam Sounou Karangué’’, organisées dans les circonscriptions de Touba et de Mbacké, pour non seulement lutter contre le sentiment d’insécurité, mais également prévenir l’insécurité réelle par une présence policière dissuasive, renforcée notamment durant la période de la Tabaski avec comme effet une maîtrise de la délinquance’’, renseigne le document.

A en croire le document, plusieurs personnes ont été interpellées pour faux monnayage pour une saisie de faux billets de banque d’une valeur estimée à 18,7 millions F CFA.

‘’10 110 personnes durant le mois de juillet, pour non-respect du port de masque’’

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, poursuit la note, la Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis), de son côté, a procédé au démantèlement de plusieurs groupes criminels durant le mois de juillet. Elle a saisi 97,150 kg de chanvre indien et a mis 49 personnes, dont 32 pour trafic, à la disposition de la justice.

Sur la même lancée, les services relevant de la Direction de la police judiciaire (DPJ) ont eu a interpellé 94 personnes pour diverses infractions dont 13 de nationalité étrangère. Il s’agit de 26 qui sont accusées de crimes et délits contre la chose publique (blanchiment de capitaux, détention et trafic de faux billets de banque, usurpation d’identité et faux et usage de faux), 36 pour crimes et délits contre les particuliers (diffamation, abus de confiance, escroquerie, recel et rétention de documents) 23 pour infractions aux Tic (sextorsion, transactions frauduleuses, harcèlement, chantage, injures…) et 9 pour infractions au code des drogues (trafic international et intérieur de haschich).

La police nationale poursuit son entreprise de maillage avec, à la clé, l’extension effective de la compétence territoriale de la compagnie de circulation dont l’objectif est d’améliorer la mobilité urbaine. ‘’Parallèlement à cette action, la police nationale mène quotidiennement des actions de lutte contre la pandémie du coronavirus, conformément aux nouvelles orientations présidentielles (port obligatoire du masque, lutte contre les rassemblements dans les lieux de loisirs…).

A cet effet, des opérations de contrôle du port de masque ont été intensifiées et ont abouti à l’interpellation de 10 110 personnes durant le mois de juillet, pour non-respect du port de masque’’, informe-t-on.

CHEIKH THIAM