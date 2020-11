L’agropole est un projet structurant sur lequel doivent se greffer, en synergie, toutes les autres interventions de l’Etat et de ses partenaires, afin d’avoir un impact sur le développement. C’est ce qu’a soutenu le représentant-résidant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) au Sénégal, Christophe Yvetot, hier, lors de la cérémonie d’ouverture du Lab sur l’agropole Centre.

Avec la création de 3 pôles de transformation agroalimentaire (agropole) au sud, au centre et au nord du pays, l’Etat du Sénégal cherche à renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et réduire la dépendance du pays aux importations de produits agroalimentaires. ‘’Nous avons maintenant, pour l’agropole Sud, pu obtenir le financement avec 43 millions de dollars de la Banque islamique de développement (Bis), les partenaires comme l’Allemagne sont venus avec 5 millions de dollars, qui nous permettent déjà de commencer les activités de soutien aux petits producteurs, de la création d’emplois, la formation des jeunes et des femmes’’, indique le représentant-résidant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) au Sénégal.

Christophe Yvetot, qui s’exprimait hier à la journée de lancement du Lab de l’agropole Centre, a toutefois précisé qu’il y a parfois un ‘’malentendu’’ sur le terme agropole. Parce que beaucoup pensent uniquement à une infrastructure. Il s’agit, d’après lui, de travailler sur toute la chaine de valeur, avec les producteurs qui sont déjà là, jusqu’aux consommateurs et au marché final. Et toutes les étapes de transformation doivent être prises en compte et les chaines de valeur améliorées. ‘’La participation de l’ensemble du gouvernement est nécessaire. Il ne s’agit pas simplement du développement industriel, de la pêche, de la formation professionnelle, l’éducation, l’agriculture, les infrastructures et l’énergie. Toutes ces questions doivent être coordonnées. Quand on se promène dans le pays, on voit beaucoup de panneaux d’institutions nationales ou partenaires internationaux qui ne se parlent pas forcément. Chacun a son petit projet dans son coin. Il faut arrêter cela. Il faut aller vers des projets structurants. L’agropole est un projet structurant sur lequel doivent se greffer toutes les autres interventions en synergie. Ce qui permettra d’avoir un impact sur le développement’’, soutient le représentant de l’Onudi à Dakar.

Sachant que l’agropole Centre est en phase de structuration, M. Yvetot a informé qu’ils vont, avant la fin du mois, signer un accord le gouvernement du Sénégal, la Banque africaine de développement et l’Onudi, pour commencer les études de faisabilité de l’agropole Nord. ‘’Outre le financement du Lab, la convention signée avec l’Etat du Sénégal va nous permettre aussi de mettre en place un observatoire de l’industrie, de renforcer les capacités du ministère du Développement industriel, ainsi que de soutenir l’organisation et la professionnalisation des petits producteurs de la zone Centre afin qu’ils puissent bénéficier des avantages de l’agropole Centre’’, dit-il.

Car il rappelle que le Sénégal ne transforme qu’à peu près 13 % de ses produits agricoles. Une quantité qu’il juge ‘’très peu’’, au moment où l’Afrique du Sud est à 90 %. ‘’Certains pays ont fait des progrès majeurs, dans le cadre de la participation de l’industrie dans leur produit intérieur brut (PIB). La Chine, entre 1990 et aujourd’hui, ils sont passé de 20 % à plus de 30 % de valeur ajoutée manufacturée dans leur PIB. La Corée du Sud a dépassé de 16 à 56 %. Mais le Sénégal est passé malheureusement de 20 % en 1990, à 16 % aujourd’hui, si on exclut les industries extractives. Donc, il y a beaucoup de travail à faire’’, souligne Christophe Yvetot.

Il convient de noter que l’Objectif du développement durable n°9 sur l’industrie indique que les pays doivent faire doubler leur pourcentage de contribution de l’industrie dans le PIB, pour avoir des progrès réels. Et le représentant de l’Onudi affirme qu’une augmentation de 10 % de la part de l’industrie dans le PIB, c’est 20 % de baisse de la pauvreté. ‘’Tout cela, c’est un plus grand accès à l’éducation, à la santé, une longue espérance de vie, plus d’égalité entre les hommes et les femmes. Le potentiel de transformation du Sénégal est inestimable. Il est estimé qu’en 14 500 emplois directs et 35 000 emplois indirects vont être créés par ces activités avec un impact sur plus 365 000 ménages’’, évalue-t-il.

Le challenge de l’augmentation de la part de la production agricole transformée

Cependant, si le premier défi du Sénégal est de ‘’savoir produire’’, le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE) admet qu’un autre consiste à ‘’savoir valoriser localement’’ ce qui est produit. ‘’C’est en s’inscrivant dans cette dynamique que nous arriverons à la souveraineté alimentaire. (…) Des marges importantes de croissance de la production primaire existent dans notre pays, au regard des dotations factorielles, des potentialités hydro-zoologiques, la main-d’œuvre et le savoir-faire agricole, l’état de la recherche attribuée, autant d’atouts encore suffisamment exploités. Dans cette perspective, l’augmentation de la part de la production agricole transformée constitue un enjeu de taille’’, reconnait Abdou Karim Fofana. Avant de relever que la réussite de la structuration de l’agropole Sud a permis de mobiliser, dans un délai record de 6 mois, le montant global du projet estimé à 57 milliards de francs CFA.

Pour sa part, son collègue de l’Industrie, Moustapha Diop, pense qu’au-delà de la question des infrastructures qui sortiront de terre à partir d’avril 2021, la structuration des filières est l’un des problèmes que l’agropole doit régler. ‘’Depuis 2012, beaucoup d’efforts ont été consentis pour améliorer les rendements et soutenir la filière arachidière. Cependant, nous avons, à travers l’agropole Centre, une belle opportunité de relancer l’économie arachidière’’, témoigne-t-il.

Une opportunité de décentraliser les politiques publiques

Reprenant la parole au nom des élus locaux du Sénégal, le président de leur association, Adama Diouf, voyait dans le PSE ‘’une occasion de décentraliser les politiques publiques’’ pour donner corps à la vision du président la République par rapport à la territorialisation des politiques publiques.

‘’La mise en place d’agropoles est une opportunité pour le déroulement de nos projets. Dans l’agropole Centre, nous avons des spécificités : la promotion d’une agriculture durable et familiale, l’élevage, la pêche artisanale. Donc, si l’agropole Centre formule autant de projets, nous sommes preneurs. Mais cela signifie qu’il faut que cela soit suffisamment articulé, harmonisé avec nos projets territoriaux. C’est seulement à ce niveau que l’agropole va avoir un sens. Parce que tous les segments seront concernés’’, défend l’élu de Kaffrine.

D’après M. Diouf, chaque département, chaque commune a un projet territorial adossé aux ressources locales, à la vocation de la localité, aux réalités locales. En plus, il notifie que les nouvelles régions ont un ‘’problème d’équité territoriale, sociale, économique’’’. ‘’Attention à l’équité territoriale dans la mise en œuvre de cette agropole’’, alerte-t-il.

Au-delà de ces aspects, le représentant du secteur privé à cette occasion, Cheikh Fall, a relevé que la pandémie de la Covid-19 confirme la nécessité et l’urgence d’une ‘’forte alliance’’ pour un Sénégal industriel, l’importance de réduire la dépendance à l’extérieur pour l’alimentation et les autres produits essentiels. ‘’Au Sénégal, aucune filière n’était préparée à la fermeture des frontières et autres contraintes. Les industriels sénégalais doivent retrouver leur dynamisme et l’industrie sénégalaise doit retrouver son dynamisme en s’appuyant sur une politique fiscale et taxation comprise et respectée de tous. Une croissance du secteur secondaire qui est le nôtre a un véritable effet de levier duplicateur en termes de création d’emplois, dans la fourniture des matières premières, le secteur primaire comme l’agriculture. C’est un véritable effet de levier sur le pouvoir d’achat du citoyen sénégalais et sur la consommation’’, conclut-il.

Il convient de noter qu’avec un module central, 4 modules régionales et 10 à 15 plateformes d’agrégation et de service aux producteurs, les lieux choisis pour l’implantation de l’agropole Centre sont, pour la région de Diourbel, Ndangalma ; pour Kaffrine, Kahi ; Kaolack, Médina Sabakh et Dya, et enfin Fatick, la commune de Mbellacadiaw.

MARIAMA DIEME