Arrêtés depuis le 24 avril 2019, Djiby Sène et 10 autres personnes du village de Ngohé, qui s’opposaient à l’opérateur Aquatech, ont obtenu une liberté provisoire. L’affaire sera vidée le 16 juin prochain.

L’enseignant Djiby Sène et 10 autres prévenus viennent de retrouver les leurs, après presque une année passée sous les verrous. Tandis que l’opérateur Aquatech a été débouté, hier, de sa demande de paiement de dommages et intérêts d’un montant 30 millions. Le juge a considéré que ladite demande est infondée, parce qu’il n’y a aucune preuve que l’opérateur a perdu 30 millions F CFA.

Djiby Sène a été jugé pour escroquerie sur des deniers publics, branchement frauduleux sur un réseau hydraulique, recel de fonds provenant d’une escroquerie sur des deniers publics. Une plainte déposée par l’opérateur Aquatech à qui est confiée la gestion des forages du monde rural, après la réforme qui a abouti à la cessation d’activités des Associations des usagers de forages (Asufor).

Opérateur d'ouvrages de traitement d'eau, Aquatech offre des niveaux de service garantis dans la gestion et l'exploitation et l'entretien des équipements. Il reprochait à Djiby Sène de demander aux populations de ne pas payer la somme de 250 F le mètre cube, fixée par arrêté interministériel. Et avait coupé l’eau des robinets des personnes qui refusaient de s’acquitter. Ayant scellé les robinets des contrevenants, Djiby Sène avait détruit les scellés pour leur permettre de bénéficier de l’eau. L’ancien sous-préfet de Ndoulo et le maire de Ngohé avaient transmis un rapport pour montrer l’ampleur des dégâts. Arrêtés, Djiby Sène et une dizaine d’autres personnes avaient été embastillés à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel.

Hier, grâce à leurs avocats Mes Assane Dioma Ndiaye, Ndiogou Ndiaye et Modou Mamoune Fall qui ont livré une âpre bataille juridique, Djiby et ses coprévenus ont recouvré la liberté provisoire, en attendant leur jugement définitif prévu le 16 juin prochain. Ils avaient consigné 7 millions de francs. L’agent judiciaire de l’Etat a brillé par son absence.

Un prévenu échappe à la police devant le tribunal Kh. Nd., un conducteur de moto-Jakarta, a échappé aux limiers et à l’agent de sécurité de proximité (ASP) qui l’avaient conduit au tribunal de grande instance de Diourbel. C’est au moment où il devait être présenté au procureur pour être entendu sur des faits délictueux de transport irrégulier, qu’il a échappé à la vigilance des agents. Il aurait enlevé les menottes qu’il partageait avec un autre prévenu, pour fondre dans la nature, malgré la course-poursuite avec l’ASP. Les faits ont eu lieu mardi dernier aux environs de 10 h. Khadim Ndiaye est activement recherché par les forces de défense et de sécurité.

