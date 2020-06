Dans la vie comme dans la mort, il suscite l’admiration. Le dernier fils de Serigne Babacar Sy sur terre s’est éteint hier et repose désormais aux côtés de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, dont il aura assuré la pérennité du legs.

Il était de ces hommes dont l’humilité faisait vous sentir coupable de pas être plus modeste. L’imaginaire de la grandeur de l’homme religieux confronté à la réalité d’une discussion avec lui faisait qu’une rencontre avec Pape Malick Sy ne laissait jamais celui qui en avait la chance indifférent. Et souvent, il suscitait l’admiration, en premier, non pas par sa science si développée dans plusieurs domaines, mais par ses qualités humaines. Humble, disponible, souriant, courtois avec, à chaque fois, un brin d’humour, le porte-parole du khalife général des tidjanes était, pour beaucoup, l’homme qu’il fallait à la place qu’il occupait. C’est ce personnage que le Sénégal a perdu hier.

Le dernier fils de Serigne Babacar Sy, illustre khalife de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, s’en est allé, trois ans après son grand frère et acolyte Serigne Cheikh Tidiane Sy, confirmant le départ des grands hommes de ce monde au moment où la société a plus que jamais besoin de leurs conseils et de leurs sciences, pour éviter de se perdre.

De sa première rencontre avec l’ex porte-parole de la famille tidiane, le journaliste Mor Talla Gaye en retient ce sentiment : ‘’J’avais une vague idée de l’homme, que je voyais à la télé raconter des anecdotes savoureuses, avec une sagesse juste, des mots choisis avec soin… Je pensais rencontrer un marabout, le fils cadet de Serigne Babacar Sy. Ma surprise fut grande. Je rencontrais une encyclopédie, un professeur de la vie, la courtoisie incarnée, la gentillesse de l’âme, l’humilité confrontée à une amabilité grandiose. Surtout quelle classe, l’élégance d’un esprit… Je fus subjugué.’’

L’on pourrait même être tenté d’en ‘’vouloir’’ au Seigneur de priver les Sénégalais d’un homme d’une telle dimension. Mais hélas, il a juste fini sa mission parmi nous. Avec piété et humilité, Serigne Mansour Sy Djamil, député et membre de la même famille religieuse, rappelle que ‘’c’est le Seigneur qui nous l’avait confié et il a repris ‘son bien’. Nous perdons un grand homme, avec une grande expérience de la vie de son père et surtout de 40 ans aux côtés de son frère Serigne Cheikh. Que le Seigneur nous accorde la force de pouvoir le supporter.’’

Comme porteur de la voix des tidianes, Pape Malick Sy n’aura passé que 3 ans à remplacer son grand frère Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Un rôle dont il a été à la hauteur. Rien de surprenant pour un homme aussi éloquent, digne héritier de Serigne Cheikh Tidiane Sy. A l’image de son mentor, il avait ce sens mystique, cette capacité à captiver son audience, de sorte que ses prêches et discours pouvaient être assimilés à des séances d’hypnose pendant lesquelles les foules étaient totalement sous le charme. L’intonation, la voix à la fois rauque et suave, le rythme de parole, le sens des mots et leurs portées, la gestuelle, tout enseignait par la séduction intellectuelle. Son visage radieux et son sourire éternel aidant, sa science faisait le reste.

Car il ne parlait pas que pour parler. Sa spiritualité ne l’empêchait pas de vivre dans son temps, d’en comprendre les mutations et même d’en adopter quelques comportements. Tant que cela n’allait pas contre les enseignements de l’islam. Ainsi, Serigne Pape Malick Sy était monogame et père de deux filles (Fatima et Safiétou). Loin de penser que la religion devait être la chasse gardée des religieux, il rappelait, lors de son passage au Gamou 2018, organisé à Tivaouane, que ‘’Serigne Cheikh disait que la société ne s’en porterait que mieux si elle pouvait se targuer d’avoir les imams magistrats ou encore médecins’’. Il était aussi un unificateur qui transcendait toutes les familles confrériques. Un adepte du dialogue islamo-chrétien. A l’annonce de sa disparition, certaines vidéos ont émergées sur les réseaux sociaux, le montrant en communion avec des fidèles chrétiens.

Si tout ce qui entourait Serigne Pape Malick Sy revient toujours vers Serigne Cheikh, c’est que ce dernier lui a pratiquement inculqué tout savoir, soutenait le chroniqueur religieux sur Sud Fm, Oustaz Alioune Mbaye, dans un portrait à l’occasion de la nomination de Pape Malick Sy. Il ajoutait que le défunt porte-parole a ‘’fait ses humanités coraniques ainsi que l’école occidentale. Il a fait beaucoup de pays étrangers sans jamais se déconnecter de Serigne Cheikh qui l’a vraiment initié aux connaissances ésotériques et de la vie. Serigne Cheikh était son grand frère, mais il était tellement plus âgé et expérimenté qu’il faisait office d’oncle, à la disparition de Serigne Babacar Sy, leur père’’.

L’influence d’Al Maktoum lui a même transmis le virus de la politique. Dans un pays où l’on s’efforce de distancer vie politique et adoration religieuse, il était d’avis qu’il est ‘’insensé de dire qu’un marabout ne doit pas parler de politique. Ceux qui le disent ont tort. Le marabout n’est-il pas un citoyen qui a son extrait de naissance et qui paie ses impôts comme tous les autres ? Tout est question de responsabilité ; soit on est marabout et on choisit de rester dans son coin pour s’occuper de la spiritualité, soit on s’occupe également du temporel’’. Un engagement qui lui a valu quelques passages en prison, en compagnie des collaborateurs de ce qu’il aimait appeler le ‘’front du refus’’, dont l’ancien président de la République Abdoulaye Wade ou encore Landing Savané, des opposants politiques de l’époque.

En bon tidiane, il aimait s’habiller. Son élégance spirituelle n’était pas trahie par son apparence physique. A le regarder, l’on se dirait que le temps avait très peu d’emprise sur lui. Pourtant, selon certaines sources, à la disparition de son père en 1957, il avait déjà 17 ans. Ce qui laisse penser qu’il s’est éteint à l’âge de 80 ans.

Serigne Pape Malick Sy repose désormais à Tivaouane, auprès de son grand frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum qu’il retrouve après trois années ‘’séparées’’.

Lamine Diouf