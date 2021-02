Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a fait un don de matériel médical aux districts sanitaires de Matam et de Podor. C’est pour les aider à mieux prendre en charge les patients.

Du matériel médical a été offert par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés(UNHCR) aux districts sanitaires de Podor et de Matam. Il s’agit, pour celui de Podor, de matériel d’anesthésie, de sangles d’intubation, de masques et de bouteilles d’oxygène. Le district de Matam, pour sa part, a reçu une ambulance médicalisée d’une valeur de 25 millions F CFA.

Outre ces dons, la représente du HCR au Sénégal, Monique Ekoko, informe d’une donation en équipements sanitaires qui sont, dit-elle, dédiée à 8 structures médicales de la région de Matam. Il y a également 7 millions FCFA destinés au district de Podor pour la construction d’un site d’isolement, afin ‘’d’assurer la continuité de service, en cette période très difficile’’.

Une initiave que salue le médecin -chef de district, Mamadou Bocoum. Il considère que la construction d’une salle d’isolement et l’octroi d’un matériel de réanimation est crucial, en cette période de pandémie, puisque, dit-il, c’est quelque chose qui est fondamental pour la prise en charge des cas graves liés à la Covid-19. Egalement, indique-t-il, ce même matériel peut être utilisé dans le cadre de l’ouverture d’un bloc opératoire. Il a fait savoir que ce bloc avait déjà été construit, même si, ajoute-t-il, les ressources humaines ne sont pas encore acquises pour son fonctionnement. Mais il compte sur l’anesthésiste de l’hôpital de la localité de Ndioum pour les accompagner.

Par ailleurs, Monique Ekoko espère que ce matériel octroyé au district de Matam pourra aider la localité à faire face à la pandémie du coronavirus. ‘’La Covid-19 est une réalité qui touche tout le monde. Mais je suis persuadée qu’une ambulance peut aider à sauver des vies’’, a-t-elle déclaré.

Le médecin-chef de district, Docteur Aida Diop, n’en pense pas moins. Elle soutient que l’ambulance est venue à son temps. Parfois, renseigne-t-elle, les ambulances qui sont au niveau des structures servent ‘’juste’’ à transporter des malades d’une structure médicale à une autre. ‘’On ne trouve pas toujours tous les outils nécessaires pour prendre en charge le patient, lors du transport’’, ajoute-t-elle.

De plus, le médecin-chef de district de Matam rappelle que le HCR, dans le cadre d’une initiative conjointe avec d’autres agences des Nations Unies, a mobilisé 82 millions F CFA. Une initiative qui, renseigne-t-il, a permis de renforcer le contrôle au niveau des frontières, dans ce contexte de Covid-19, avec ‘’l’appuie en logistique, matériel et équipement sanitaires’’. Il ajoute que cela a permis également la construction de 4 sites d’isolement à Dagana, Matam, Kanel et Ziguinchor.

Par ailleurs, il a tenu à expliquer la motivation de la présence du HCR dans cette zone du pays. En effet, rappelle-t-il, ‘’depuis des décennies, la vallée du fleuve Sénégal, en particulier la région de Matam, a accueilli des réfugiés mauritaniens’’.

Par ailleurs, ils ne seront pas les seuls à bénéficier de ces dons. Le représentant du préfet, Seydi Aw, assure qu’ils permettront à ‘’sauver des vies’’ et à alléger les difficultés des populations qui, informe-t-il, font 45 à 50 km pour aller se faire soigner ailleurs. Le secrétaire exécutif du Comité de développement sanitaire de Podor ajoute que cela aidera les médecins à gérer beaucoup plus de pathologies. Et rappelle que face aux problèmes d’évacuation, ce don pourra réduire les difficultés.

