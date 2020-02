Le médecin-chef de la région médicale de Thiès, Dr Malick Ndiaye, a indiqué, hier, que les trois personnes venues de la Chine récemment, où sévit l’épidémie du coronavirus-covid19 et mises sous surveillance pour 14 jours, ne ‘’présentent aucun signe’’ de cette maladie. Elles ont finalement été libérées.

La région médicale de Thiès, qui abrite l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), a mis en place un dispositif de veille et d’alerte, depuis le début de l’épidémie du coronavirus en Chine, pour riposter contre tout éventuel cas de cette maladie. Lequel a permis de mettre en surveillance, pendant 14 jours, trois personnes venues de l’empire du milieu. Elles ont été libérées.

‘’La région médicale de Thiès travaille en étroite collaboration avec l’aéroport international Blaise Diagne de Diass où tous les voyageurs venant de Chine sont surveillés. Nous avons trois cas que nous suivons depuis plus de quatorze jours et qui ne présentent aucun signe. Aucun cas de coronavirus n’a été diagnostiqué. C’est une bonne chose. Mais nous sommes encore vigilants. Nous demandons à la population d’être sereine. Car c’est une maladie qui ne doit pas faire peur. Parce que le Sénégal dispose d’un système de santé performant pour riposter contre cette épidémie’’, se félicite le Dr Malick Ndiaye.

Le médecin-chef de la région de Thiès s’exprimait au sortir d’une réunion du comité régional de gestion des épidémies sur le coronavirus. Il demande à tous les médecins-chefs de district et les infirmiers chefs de poste de tout faire pour partager la fiche technique du coronavirus. Il faut, recommande-t-il, que tout infirmier chef de poste et acteur communautaire qui appuie la santé puissent connaitre la maladie, ses modes de transmission, son traitement et comment on l’évite.

Le patron de la région médicale de Thiès invite, aussi, les populations au respect des règles sanitaires, afin de mieux se prémunir contre le coronavirus-covid19. De l’avis du Dr Ndiaye, chaque citoyen doit avoir l’habitude de se laver les mains ‘’tout le temps’’. Avant de rassurer encore les populations sur les trois personnes venant de la Chine et qui ont été mises en quarantaine pendant les 14 jours. ‘’Nous avons décidé de les libérer, parce qu’elles ne présentent aucun symptôme. On ne peut pas les garder éternellement, dans la mesure où ces trois personnes ne présentent aucun signe. On prenait leur température chaque jour, et au-delà des 14 jours, on a décidé de cesser la surveillance’’, poursuit-il.

Le Dr Malick Ndiaye rappelle que les districts de Pout, de Popenguine, de Mbour et de Khombole qui entourent l’AIBD, sont en ‘’alerte maximale’’ pour intervenir à temps, si ‘’jamais’’ on venait à détecter un cas de coronavirus-covid19.

Pour rappel, le nouveau coronavirus-covid19 qui sévit dans la province de Hubei a déjà provoqué la mort de plus 1 113 personnes et 44 650 personnes contaminées, selon des chiffres rendus publics ce mercredi par le gouvernement chinois.

GAUSTIN DIATTA (THIES)