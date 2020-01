Le Bénin compte commémorer, pour la première fois, le Mois de l’histoire des Noirs (‘’Black History Month’’) du 1er au 29 février prochain, une manifestation institutionnalisée aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, en vue de célébrer les Africains, les descendants d’Africains et la diaspora africaine. La manifestation se déroulera à Abomey Calavi, ville située à une vingtaine de kilomètres au nord de Cotonou, la capitale économique du Bénin, ont annoncé les organisateurs cités par l’agence de presse Chine nouvelle.

Sur le thème "Apport du continent africain et des Afro-descendants dans l’économie mondiale", cette commémoration du Mois de l’histoire des Noirs vise également à susciter des échanges fructueux et constructifs, mais aussi à mettre en perspective le développement du continent africain.

"En se serrant les coudes, Africains et Afro-descendants pourraient, dans une synergie d’action, nouer un partenariat durable au bonheur de tous", a estimé Charles Dossou Ligan, responsable béninois de cet événement. Selon lui, cette fête de l’histoire des peuples et des cultures autochtones d’essence africaine, marque le début d’une nouvelle ère pour le ressourcement des descendants d’Africains et leur retour aux origines en vue d’un dialogue franc et productif pouvant aboutir à des perspectives d’intégration ou de collaboration structurées.

La coordonnatrice générale du "Black History Month Africa", Mélina Seymour, considère que le Mois de l’histoire des Noirs, officialisé aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, est appelé à l’être également dans tous les pays d’Afrique. "Le moment nous semble propice pour que chaque fille et chaque fils de l’Afrique vivent pleinement et sereinement leur africanité, cet héritage bafoué, laissé en friche, voire ignoré. Je considère, pour ma part, que l’heure est à la construction et à la cicatrisation de nos blessures par nos propres anticorps", a-t-elle fait observer.

(APS)