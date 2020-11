Frustré de la prestation des siens, défaits par la Finlande (0-2) ce mercredi lors d’unerencontreamicale, lesélectionneur del’équipe de France Didier Deschamps n’apasépargnésesjoueurs,commel’avait faitauparavant son gardien Steve.

"On a étéen dessous dece quej’attendais, bien évidemment,arapidementavouéletechnicien en conférence de presse. Parler d’état d’esprit, cela me paraît assez large, maissurle plan dela générosité, l’engagementetle duel,en faceils ontmistoutce qu’il fallait. Quant à nous pas suffisamment,mêmesi on afait un bon début de match, vingt belles premières minutes avec des occasions.

Puis, on prend deux buts évitables qui donnent confiance à l’adversaire. "Je trouve que dans le contenuc’étaitmieux aprèslapause,mais quand on partavec un tel handicap,c’est difficile.(…) C’estle haut niveau,et heureusement que cela se passe comme ça.

Cela nous permettra de donner aux joueurs une piqûre de rappel. On a pris unebonne gifle, jene vaistropm’attarder dessuscar demain on doit basculersurce qu’il nous attend (le Portugal, ndlr). Maisc’estfactueletà partir delà, lerésultat est logique", a ajouté un Deschamps agacé.