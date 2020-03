La Fédération sénégalaise de football (FSF), l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) et l’Institut de formation aux métiers des sports (IFM Sports) ont signé, hier, une convention en vue de la formation de 300 agents pour l’organisation et le renforcement du dispositif sécuritaire dans les stades sénégalais.

La sécurité est devenue une priorité pour les dirigeants du sport sénégalais. Une convention tripartite, entre la Fédération sénégalaise de football (FSF), l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) et l’Institut de formation aux métiers des sports (IFM Sports) a été paraphée, hier, dans le but d’organiser et de renforcer le dispositif sécuritaire au sein des stades et autres lieux de pratique sportive. Ainsi, plus de 300 agents seront formés pour assister les forces de l’ordre dans leur mission, lors des rencontres de football.

La cérémonie de signature de ce protocole qui lie les trois parties, s’est déroulée au siège de la FSF. Le patron du football sénégalais, Me Augustin Senghor, se dit satisfait de la signature de la convention tripartite. ‘’Nous avons le plaisir de nous retrouver ici pour signer cette convention, après plusieurs rencontres entre trois entités qui jouent certes des rôles différents, mais qui, en réalité, partagent une particularité : c’est le fait que toutes ces entités tournent dans des activités qui nécessitent forcément de la sécurité’’, a déclaré le président de la FSF.

Pour lui, la violence dans les stades existe partout, même dans les plus grands championnats d’Europe. Toutefois, il tient à préciser que la formation de ces agents de sécurité, plus connus sous l’appellation de stadiers, va apporter un élément nouveau, dans le souci de renforcer la sécurité et de lutter contre les violences dans les stades et dans certaines manifestations sportives.

Présent à cette cérémonie de signature de convention tripartite, le directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP), Birame Faye, a annoncé que ces agents seront formés par l’Institut de formation aux métiers des sports (IFM Sports) avant d’être mis à la disposition de la Fédération sénégalaise de football, dans l’intention de fortifier la sécurité dans les rencontres sportives. Accompagné d’une forte délégation, notamment de conseillers et des chefs de service, M. Faye n’a pas manqué de clarifier le rôle et la fonction de ces préposés à la sécurité, qui est de participer à la sécurisation des personnes et de leurs biens, dans une approche collaborative en parfaite intelligence avec les forces de défense et de sécurité.

D’après le directeur général de l’ASP, la signature de cette convention tripartite est un acte hautement symbolique et arrive à son heure. Dans la mesure où le gouvernement du Sénégal a pris la ferme décision de sécuriser les infrastructures sportives modernes.

La directrice de l’Institut de formation aux métiers des sports, Kébé Coura Ndiaye, quant à elle, s’est réjouie du partenariat avec la Fédération sénégalaise de football et l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité. Elle a avoué que les stadiers sont des éléments indispensables du décor des grands stades du monde. Leur formation va s’établir sur une durée de 15 jours et sera entièrement prise en charge par la FSF.

CHEIKH GAWANE DIOP