Un faux commandant de l’armée a été condamné à 3 mois d’emprisonnement ferme, pour usurpation de fonction et complicité d’escroquerie.

Né en 1971, Déthié Faye a été attrait, vendredi dernier, à la barre des flagrants délits de Dakar, pour escroquerie et usurpation de fonction. Le boulanger s’est fait passer pour un commandant de l’armée. Avec ce titre, il a réussi à escroquer diverses sommes d’argent à Pape Diop et Pape Saliou. Le premier, chauffeur de transport en commun de bus appelé communément ‘’Horaire’’, voulait bénéficier d’un droit de stationnement permanent à la gare routière des Beaux maraîchers. Ainsi, il avait sollicité les services de Déthié Faye à qui il avait une fois rendu service. A l’en croire, le boulanger lui a fait croire qu’il est un commandant de l’armée sénégalaise. ‘’Il m’a dit que je pouvais avoir le droit de stationnement avec l’aide d’un colonel de l’armée. Toutefois, il m’a fait croire que ce n’était pas la peine d’avoir son numéro, car c’est une autorité et qu’il serait l’intermédiaire’’, a fait savoir Pape Diop tout en précisant que quelque temps après, le fameux colonel l’a appelé avec un numéro masqué pour le rassurer.

Le chauffeur de poursuivre : ‘’Un jour, le soi-disant colonel m’a appelé pour me demander de le dépanner, car sa femme est décédée. Je lui ai transféré de l’argent sans hésiter. Quelque temps après, il m’a recontacté, mais cette fois-ci pour m’annoncer le décès de son fils. Il m’a encore demandé de l’argent en me promettant de me rembourser quand il recevra ses indemnités.’’

Au total, le prévenu a, selon ses dires, réussi à lui soutirer la somme global de 1 millon 600 mille francs CFA, sans l’aider à obtenir le fameux document administratif. ‘’Avec ce droit de stationnement je n’aurais plus à payer les taxes municipales et les frais de stationnement à la gare des Beaux maraichers’’, se désole Pape Diop.

Quant à son ami Pape Saliou qui l’a mis en rapport avec le faux commandant, il a été plumé de la somme de 26 000 F CFA destinée à des frais de dossier. ‘’Il disait qu’il est un commandant de l’armée et m’avait promis de me faire intégrer dans la Fonction publique en tant chauffeur’’.

‘’Ils ne disent pas la vérité. Je voulais juste leur rendre service. Ils ne m’ont jamais remis de l’argent’’, s’est défendu Diéthié Faye. Il a ajouté que les parties civiles ont traité directement avec un ami ancien militaire. ‘’Je ne leur ai jamais dit que celui-ci était un colonel. C’est à lui qu’ils ont remis leur argent. Je ne me suis jamais présenté comme étant un commandant’’, a fulminé le boulanger.

Mais il a été confondu par le témoignage de Bouya Seck. ‘’Quand il disait qu’il est commandant de l’armée, j’étais présent. C’est au cours d’une discussion qu’il nous a dit qu’il pouvait nous aider à trouver un droit de stationnement permanent. A plusieurs reprises, j’ai vu Pape envoyer de l’argent au colonel. De plus, à chaque fois que ce dernier raccrochait avec Pape, Déthié appelait à son tour. Ce qui nous a fait croire que ce colonel n’existe pas en réalité et que c’est Déthié qui faisait un double jeu’’, a renseigné le témoin.

Les deux parties civiles ont chacune réclamé le montant versé. Le parquet a requis 1 an dont 6 mois ferme et le conseil du prévenu a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

Après délibéré, le tribunal a disqualifié l’escroquerie en complicité. Reconnu coupable de ce chef et d’usurpation de fonction, le faux commandant a écopé de 3 mois de prison ferme. Il doit rembourser les montants reçus de Pape Diop et Pape Saliou.

CHEIKH THIAM