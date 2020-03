Une Sénégalaise du nom d’Aita Ndoye Dione, âgée de 48 ans, a rendu l’âme des suites de la Covid-19, le 26 mars en Espagne. Son époux confirme l’information et souligne qu’elle souffrait aussi d’autres pathologies.

Aita Ndoye Dione. C’est le nom de la Sénégalaise qui a rendu l’âme à Léon, une localité située dans le nord-ouest de l’Espagne, à cause de la Covid-19. Âgée de 48 ans, elle est décédée le jeudi dernier, vers les coups de 20 h. C’est la première compatriote morte, à notre connaissance, de la Covid-19.

Son époux, joint par ‘’EnQuête’’, raconte les dernières minutes de son épouse. Acceptant la volonté divine, Cheikh Dione soutient que, quand sa femme a chopé la maladie du coronavirus, elle a été acheminée dans un établissement sanitaire de cette localité espagnole où elle a été internée et consultée à plusieurs reprises par les toubibs espagnols. Ces derniers, poursuit-il, lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas, à ce moment-là, lui donner des informations complètes concernant la maladie de sa femme. Qu’il devait rentrer jusqu’au lendemain.

‘’Quand nous sommes revenus, le lendemain, poursuit-il, ils nous ont redit la même chose à savoir : attendre. Après, quand je suis reparti les voir, ils m’ont informé que ma femme souffrait, en plus du coronavirus, de diabète et de tension. Je vous informe que je savais qu’elle souffrait de ces maladies depuis longtemps. Mieux, le diabète avait été presque maîtrisé, à la suite des traitements qu’elle avait reçus. Elle a rendu l’âme, après 5 jours d’hospitalisation. Elle nous a quittés au 5e jour, vers 20 h’’, déclare l’époux chagriné.

Et pourtant, durant son hospitalisation, sa femme lui disait qu’elle ne souffrait de rien. Elle ne sentait aucun mal dans son corps. ‘’Je l’ai quittée vers 16 h et on m’a appelé vers 20 h pour m’annoncer la nouvelle. C’est comme ça que cela s’est passé’’, poursuit-il en sanglots.

Avant de conclure : ‘’Elle était pieuse, calme, serviable. Elle était une mère pour moi. Je n’ai pas perdu une épouse, mais une maman. Elle ne m’a jamais fait du mal. Toujours à mes services. Elle savait me convaincre. Toujours à mes côtés à chaque fois que de besoin. Elle fut une bonne épouse. Elle restait toujours à la maison. Elle n’avait pas de fréquentation. Elle avait un amour sincère envers moi. Je prierai pour elle jusqu’à la fin de ma vie.’’ D’après lui, la victime était originaire de Ouakam.

Pour sa part, l’ambassadrice du Sénégal en Espagne, après avoir confirmé l’information, a présenté ses condoléances les plus attristées à l’ensemble de la communauté très affectée par ce décès. Mariame Sy, qui a été jointe par ‘’EnQuête’’, lance un message à nos compatriotes, un rappel au respect strict des mesures et recommandations pour se préserver du virus. ‘’Je réitère mon soutien à nos compatriotes qui se retrouvent en situation de vulnérabilité, en raison du confinement, tout en leur rappelant que l’Etat du Sénégal suit la situation et qu’un appui sera apporté à la diaspora. On attend de savoir, car le président a annoncé, le 23 mars, que le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 appelé Force-Covid-19 servira, entre autres, à soutenir la diaspora’’, confie l’ambassadrice.

CHEIKH THIAM