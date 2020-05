Un 26e mort et 170 nouveaux cas, ce week-end. L’évolution de la pandémie s’accroit de plus en plus au Sénégal. Au même moment, le ministère de la Santé invite à plus de rigueur dans le comportement des populations, tandis que le gouvernement ouvre toutes les portes.

La 26e victime de la Covid-19 est une femme âgée de 71 ans habitant à Diamaguene. Elle est décédée ce samedi à 18 h 45 mn, informe le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Les tests effectués sur la dépouille sont revenus positifs au coronavirus, ce dimanche. Le Sénégal a enregistré ce week-end 170 nouveaux cas. Ce qui alourdit le bilan de la pandémie du coronavirus dans ce pays.

Paradoxalement, tandis que le président de la République ouvre toutes les portes à la maladie, le ministère de la Santé invite à plus de rigueur dans le comportement des populations.

Ce samedi, sur 999 tests réalisés, 119 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 12,03 %. Il s’agit de 108 contacts suivis et 11 contacts issus de la transmission communautaire, répartis entre Grand-Yoff (2), Soprim (2), Dalifort (1), Touba (2), Popenguine (2), Linguère (1 plus), Pikine (1). Pour Pikine, il y a eu aussi 7 cas contacts. Ce qui fait 8 nouveaux cas. Pour les autres cas contacts, il y a eu : Dakar-Ouest (10), Dakar-Sud (27), Dakar-Centre (16), Dakar-Nord (27), Touba (5), Guédiawaye (9), Sangalkam (3), Mbao (5), Rufisque (3), Yeumbeul (2) et Diamniadio (1). Le directeur de cabinet du ministère de la Santé, Docteur Aloyse Waly Diouf, annonce que, dans le même temps, 59 patients ont été déclarés guéris. Par contre, 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann (1) et de l’hôpital Principal (6).

Hier dimanche, 51 nouveaux cas ont été enregistrés, soit un taux de positivité de 6,25 %. Il s’agit de 47 cas contacts et 4 cas issus de la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Dakar-Ouest (15), pour un total de 386 cas ; Dakar-Sud (12) totalise de 359 cas ; Dakar-Centre (5) en est 283 cas ; Dakar-Nord (5) suit avec 242 cas ; Touba (3) enregistre 286 cas ; Sangalkam (3) suit de loin avec 79 cas ; Mbao (2) vient juste après avec 72 cas ; Diamniadio (2) stagne avec 24 cas. La ville de Guédiawaye (2) est à 92 cas ; Yeumbeul (1) à 33 cas ; Keur Massar (1) totalise 20 cas. Ces résultats sont décelés sur 816 tests réalisés.

Vingt-quatre patients hospitalisés ont été testés négatifs, donc déclarés guéris, ce dimanche. Mais 9 patients dans une situation grave sont pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital Fann (3) et de l’hôpital Principal (6).

De ce fait, au total, 2 480 cas sont déclarés positifs au Sénégal dont 973 guéris, 26 décédés et 1 481 sous traitement.