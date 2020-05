Les Ateliers du Sahel ont accueilli l’œuvre de l'artiste-plasticien Kalidou Kassé, intitulée "Réconciliation’’. Les autres membres du Conseil sénégalais des arts (Csarts) ont également fait montre de leur talent pour apporter leur contribution à la lutte contre le coronavirus.

L’humanité est bouleversée par la soudaine pandémie dont les conséquences sanitaires, sociales, économiques et culturelles sont d’une gravité rare. Des artistes comme Kalidou Kassé mettent en place, à leur façon, des plans de lutte contre le nouveau coronavirus.

En effet, le plasticien a présenté son œuvre-installation titrée "Réconciliation" dans sa galerie, Les Ateliers du Sahel. Instrument de sensibilisation et de lutte contre le coronavirus, l'œuvre majeure de 3,60 m sur 2m80 interpelle plus d'un et pousse à une introspection dans un contexte de crise sanitaire. "Réconciliation" appelle, selon l’artiste, à une solidarité humaine. En présentant son œuvre, il a invité à une prise de conscience collective pour briser la chaine de transmission du virus et endiguer les cas communautaires qui inquiètent actuellement les autorités et les populations.

‘’C’est une introspection collective pour une réappropriation de nos valeurs de dialogue, de paix et de vivre ensemble. C’est une œuvre qui parle à toutes les religions pour dire que depuis que ce virus est arrivé, les mosquées, les églises… tous les points de lumière sont fermés. Ça nous rappelle qu’on est obligé d’être ensemble pour combattre ce fléau-là. Tout d’un coup, le monde est devenu un espace géographique où tout le monde est confiné pour partager le même destin’’, a déclaré le plasticien. Et d’ajouter : ‘’L’être humain a agressé la nature, il a agressé les animaux. Est-ce qu’il ne faudrait pas, aujourd’hui, se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec la nature ?’’

Riche en couleurs, l'installation en fer forgé est composée de personnages masqués peints en acrylique, surplombés de chutes de tissus avec des grillages, symboles de gestes-barrières aux couleurs vives et de ballons-coronavirus. Ouvrant officiellement la cérémonie de présentation de ce magnifique produit artistique et en vidéoconférence, le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, Demba Faye, a félicité Kalidou Kassé pour cette dynamique artistique de riposte face à la Covid-19.

La présentation de cette œuvre majeure s'est déroulée en présence du Dr Bara Ndiaye, Directeur de l'ONG Amref-Afrique de l'Ouest qui s'active dans le secteur de la santé, de Dr Ami Ndao Fall, de Rokhaya Niang, Ambassadrices de bonne volonté d’Amref, de l'artiste Mamadou Tita Mbaye, du comédien Ibrahima Mbaye Ché, entre autres.

Csarts met la main à la pâte

En marge de la présentation de "Réconciliation", le Conseil sénégalais des arts (Csarts) a exposé des œuvres de huit artistes. Il s'agit de Kalidou Kassé, Seyni Gadiaga, Tita Mbaye, Ousmane Ndiaye Dago, Ismaela Weber, Mor Faye Murf, Mamadou Ndiaye Thia et Idrissa Mbengue. Ces artistes ont fait don de leurs créations pour accompagner les autorités sanitaires du Sénégal. Ces œuvres seront vendues aux enchères dans les prochains jours. Et les recettes de la vente seront versées au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour participer à l’effort de guerre contre le coronavirus.

BABACAR SY SEYE (STAGIAIRE)