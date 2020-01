La Direction de l’OMS et les dirigeants chinois examinent les prochaines mesures à prendre dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Le directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rencontré, hier, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à Beijing. Ils ont échangé sur les dernières informations sur la flambée due au nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) et ils ont répété qu’ils étaient déterminés à la maîtriser. Le Dr Tedros, accompagné du directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, le Dr Takeshi Kasai, et du directeur exécutif du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, le Dr Mike Ryan, ont également rencontré le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, et le ministre de la Santé Ma Xiaowei.

Par ailleurs, la Commission nationale de la santé a présenté les solides capacités et ressources de santé publique dont dispose la Chine pour faire face à cette propagation de maladies respiratoires. Les débats ont porté principalement sur la poursuite de la collaboration en ce qui concerne les mesures de confinement à Wuhan, sur les mesures de santé publique dans d’autres villes et provinces. Ils ont également discuté de la réalisation de nouvelles études concernant la gravité de l’infection et la transmissibilité du virus, de la poursuite du partage de données et du partage, par la Chine, de matériel biologique avec l’OMS.

Ces mesures permettront de faire progresser les connaissances scientifiques sur le virus et contribueront à la mise au point de contremesures médicales telles que les vaccins et les traitements.

Les deux parties ont convenu que l’OMS dépêchera en Chine, dès que possible, des experts internationaux qui vont collaborer avec leurs homologues chinois afin de mieux cerner les caractéristiques de la flambée et de guider les efforts mondiaux de riposte. Pour Dr Tedros, enrayer la propagation de ce virus en Chine et au niveau mondial est une priorité absolue pour l’OMS. ‘’Nous saluons le sérieux avec lequel la Chine traite cette flambée en particulier, la détermination des dirigeants et la transparence dont ils ont fait preuve, notamment en communiquant des données et la séquence génétique du virus’’.

En effet, l’OMS collabore étroitement avec le gouvernement sur la mise au point de mesures tendant à en savoir plus sur ce virus et à en limiter la transmission. Elle continuera, selon son directeur général, à travailler aux côtés de la Chine et de tous les autres pays pour préserver la santé et la sécurité des populations.

La délégation de l’OMS s’est félicitée que la Chine ait pris des mesures pour faire face à la flambée, ait identifié rapidement le virus et ait accepté volontiers de communiquer des informations. Néanmoins, elle précise que beaucoup de choses restent à apprendre au sujet du 2019-nCoV. ‘’On ne connaît pas encore la source de la flambée ni l’ampleur de la propagation de la maladie en Chine. Les connaissances actuelles sur ce virus restent limitées, mais la plupart des cas notifiés à ce jour sont bénins, tandis que 20 % environ des personnes infectées ont présenté des manifestations graves’’, soutient-il.

En outre, l’OMS et la Chine notent que le nombre de cas notifiés, y compris hors de Chine, est très préoccupant. Il est urgent d’en savoir plus sur la transmissibilité du virus et la gravité de l’infection pour orienter les autres pays quant aux mesures de riposte à prendre.

VIVIANE DIATTA