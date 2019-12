La Coupe d’Afrique des nations (Can) de football risque de revenir en saison hivernale dès 2021, après la première édition de 2019 disputée pendant la période estivale (juin-juillet) en terre égyptienne.

La Confédération africaine de football (Caf) compte organiser la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) de 2021 en période hivernale (janvier-février). C’est la conclusion que l’on peut tirer de la déclaration faite par le président de la Caf, Ahmad Ahmad avant-hier, dans un entretien qu’il a accordé au site Insideworldfootball.com. Le patron du football africain a exprimé ses inquiétudes quant à la tenue de leurs plus grandes compétitions en période été (juin-juillet). D’après le Malgache, il est quasiment impossible d’organiser la Can 2021 au Cameroun dans la période fixée initialement (11 juin - 9 juillet). ‘’A mon avis, il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser la Coupe d’Afrique des nations en juin-juillet. C’est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date’’, a affirmé le patron de la Caf.

Mais, en en dehors des conditions météorologiques du pays hôte jugées ‘’défavorables’’, la Caf est aussi impactée par la décision de la Fifa d’organiser la Coupe du monde des clubs en période d’été. Cette nouvelle mesure de l’instance mondiale du football semble donc, compromettre la tenue de la Can dans la même période avec le mondial des clubs. Ahmad Ahmad et ses collaborateurs sont obligés d’abandonner la période d’été pour laquelle ils avaient opté pour l’édition 2019, jouée en Egypte. Ils sont contraints à retourner à la case de départ (janvier-février), car il y aura les dates Fifa pour les qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022. Ils devront aussi, revoir le calendrier des éliminatoires de la Can 2021 dont la fin est prévue en novembre 2020.

La réforme de la Caf sur la périodicité de la Can a été introduite en 2017 et adoptée en 2019. Les dirigeants du football africain avaient délocalisé la Can en juin, dans le but de garantir la présence massive des joueurs évoluant en Europe et de mieux commercialiser l’événement. Ahmad Ahmad n’a pas manqué de rappeler que la modification de période pouvait être changée selon les circonstances. ‘’Lorsque nous avons pris la décision de changer la période de la Can 2019 en Egypte, nous avons toujours dit que nous devons avoir une certaine flexibilité sur les dates. Le changement est dicté par les différentes conditions climatiques du continent. Je ne sais pas pourquoi les médias ont oublié que cela a été discuté en détail, lors du symposium de la Caf en 2017 au Maroc’’, regrette le dirigeant.

OUMAR BAYO BA