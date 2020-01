Les Sénégalais Sadio Mané et Keita Diao Baldé ont réussi leur entame de l’année 2020. Les deux attaquants ont marqué de leurs empreintes le succès de leurs équipes respectives en championnat anglais et en Coupe de France.

Sadio Mané s’est bien illustré, en ce début d’année 2020. L’attaquant de Liverpool a inscrit, jeudi dernier, son onzième but de la saison. L’international sénégalais a mis à l’abri son équipe, en marquant le deuxième but contre Sheffield, en seconde période (64e). Il a entamé et conclu une combinaison en une-deux avec son coéquipier Mohamed Salah, buteur avant la pause. Dernier buteur des Reds en 2019, le 30 décembre, l’ex-joueur du Fc Metz entame 2020 sur la même dynamique. Ce succès (2-0) devant Sheffield (10e) est le dix-neuvième en championnat, pour les protégés de Jorgen Klopp, après 21 journées. Ils totalisent 58 pts et comptent une avance de 13 points sur les Foxes de Leicester (2e, 42 pts), large vainqueur de Newcastle (3-0). Sadio Mané et ses coéquipiers peuvent porter leur écart sur leurs poursuivants à 16 longueurs, puisqu’ils ont un match retard à disputer dans les prochains jours.

Mané dans le 11 de l’année de ‘’L’Equipe’’

Sadio Mané, classé 4e au classement général du Ballon d’or France Football 2019, figure également dans le onze-type de l’année établi par le quotidien français ‘’L’Equipe’’. Le journal sportif l’a choisi, en même temps que quatre coéquipiers : le gardien brésilien Alisson, les latéraux Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold, et le défenseur central Virgil Van Dijk. L’ex-pensionnaire de Génération Foot, vainqueur de la Ligue des champions, est aussi finaliste pour le Ballon d’or de la Confédération africaine de football (Caf) dont la remise est prévu demain au Caire (Egypte). Sadio Mané, vainqueur de la Coupe du monde des clubs en décembre 2019, est favori devant l’Egyptien Mohamed Salah, son coéquipier en club, et l’Algérien Riyad Mahrez de Manchester City.

Keita Baldé a aussi réussi son premier match de l’année 2020. L’attaquant sénégalais, titularisé pour le premier match de l’entraîneur Roberto Moreno, a été l’un des grands artisans de la qualification de l’AS Monaco en 16es de finale de la Coupe de France. Il a marqué les deux buts de la victoire, avant-hier. Baldé, souvent remplaçant sous l’ère Leonardo Jardim, a débuté contre Reims pour les 32es de finale. Il a ouvert le score après l’heure de jeu (61e). Les Rémois ont égalisé sur un but de Munetsi (69e). Mais le footballeur formé à l’académie du Fc Barcelone (Espagne) est revenu à la charge pour offrir la qualification en 16es de finale aux Monégasques, dans le temps additionnel (90e+5).

Après sa formation en Espagne, l’international sénégalais a été transféré à la Lazio (Italie) en 2013. Il est devenu joueur de l’As Monaco depuis 2017. Le club monégasque l’avait prêté la saison dernière à l’Inter Milan qui n’a pas levé l’option d’achat de l’attaquant sénégalais. C’est pourquoi il a été obligé de revenir cette saison sur le Rocher où il a eu beaucoup de mal à s’affirmer en début de saison.

OUMAR BAYO BA