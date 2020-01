Finaliste malheureux des éditions 2016, 2017 et 2018, le Sénégalais Sadio Mané va-t-il enfin décrocher le précieux sésame du Joueur africain de l’année, ce 7 janvier 2020 ? Face à lui, se dressent deux précédents vainqueurs, l’Algérien Riyad Mahrez et l’Egyptien Mohamed Salah.

Leader technique des Lions, lors de la CAN-2019, Mané a conduit le Sénégal vers une deuxième place dans la compétition qui s'est déroulée en Egypte, inscrivant 3 buts dans le tournoi. Il signe un doublé en phase de groupes, lors du match de la 3e journée remporté par le Sénégal 3-0 face au Kenya. En huitièmes de finale, c’est encore lui qui inscrit l’unique but de la victoire face à l’Ouganda. Le Sénégal se défait respectivement du Bénin et de la Tunisie en quarts et en demi-finales, avant de se heurter à l’Algérie en finale.

Une saison fabuleuse en club

Mané a remporté la Ligue des champions de l’UEFA 2018-2019 avec Liverpool, après une saison particulièrement sensationnelle. Auteur d’un doublé en huitièmes de finale face au Bayern Munich battu 3-1 sur l’ensemble des deux rencontres et d’un but lors de la victoire cumulée 6-1 en quarts face à Porto, Sadio Mané a été l’un des grands artisans du sacre des Reds de Liverpool. La Super Coupe de l’UEFA a marqué l’entame de la saison 2019-2020 du Sénégalais auteur du doublé, lors de la victoire 2-2 (5-4 TAB) face à Chelsea.

En outre, le Lion a été meilleur buteur de la Premier League anglaise, en 2018-2019 (22 buts), tout comme Salah et Aubameyang, en ayant marqué 39 buts toutes compétitions confondues avec Liverpool. Lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, le Sénégalais est l’auteur de la passe décisive pour Roberto Firmino qui inscrit l'unique but en finale face à Flamengo.

Par ailleurs, Sadio Mané termine dans le Top 5 du Ballon d’or, plus précisément à la quatrième place, voyant Lionel Messi sacré une sixième fois.

Serait-ce enfin l’année du Sénégalais ? Présent dans le trio final, lors des trois dernières éditions des CAF Awards, l’attaquant a toutes ses chances de décrocher le prix.

Sur ses terres, Mohamed Salah vise le triplé

Le Pharaon Salah trône sur le football africain, en s’étant imposé, en 2017 et en 2018, comme le meilleur des footballeurs issus du continent. Cette année, l’Egyptien, qui avait devancé Mané à Dakar, lorgne une troisième couronne consécutive, et cette fois à domicile. En passe de rejoindre le cercle très fermé des détenteurs de plus de deux trophées du Joueur africain de l’année aux CAF Awards, Salah est bien conscient que cet exploit est possible sur sa terre natale en Égypte. Seuls Samuel Eto’o et Yaya Touré ont décroché plus de deux récompenses, totalisant chacun quatre trophées.

Salah a joué un rôle déterminant dans le sixième sacre de Liverpool en Ligue des champions de l'UEFA. Les Reds ont remporté le trophée face à Tottenham, après des victoires contre le Bayern en huitièmes, Porto en quarts, Barcelone en demi-finales et enfin Tottenham en finale. Mo a également pris part à la victoire en Super Coupe de l'UEFA face à Chelsea 2-2 (5 TAB 4).

Il a terminé meilleur buteur de la Premier League anglaise en 2018-2019 (22 buts) pour la deuxième saison consécutive. Salah a marqué 36 buts toutes compétitions confondues avec Liverpool. Lors de la CAN-2019 à domicile avec l'Egypte, il a marqué 2 buts. Le premier, face à la RDC battue 2-0, lors du deuxième match de groupes et le second face à l’Ouganda battu sur le même score, lors de la 3e journée.

Malheureusement, le parcours de l’Egypte a tourné court, avec une élimination en huitièmes de finale par l’Afrique du Sud sur la plus petite des marques. L’année de Mo Salah se termine tout de même en beauté avec le titre de Meilleur joueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA dont Liverpool est sorti vainqueur, après sa victoire 1-0 en finale face à Flamengo. Auteur d’une passe décisive pour Naby Keita, lors des demi-finales remportées 2-1 par Liverpool contre Monterrey, Salah conclut majestueusement son année. Remportera-t-il une troisième fois consécutive le trophée du Joueur africain de l’année ? Réponse ce mardi 7 janvier 2020 à l’hôtel Albatros Citadel Sahl Hasheesh de Hurghada.

Riyad Mahrez, si près d’un second sacre

Champion d’Afrique avec l’Algérie, lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations disputée en Egypte, l’Algérien Riyad Mahrez est l’un des prétendants au titre de Joueur africain de l’année aux CAF Awards 2019. Vainqueur de l’édition 2016, le capitaine des Fennecs peut inscrire une deuxième fois son nom au palmarès. Il a mené l'Algérie à la gloire en Coupe d’Afrique des nations Egypte-2019, inscrivant trois buts dont le magnifique coup franc de la demi-finale contre le Nigeria, nominé parmi les tout meilleurs de l'année.

Les Fennecs d‘Algérie ont, sous la houlette de Djamel Belmadi, décroché le titre africain au terme d’une campagne remarquable. Tout démarre pour l’Algérie avec une victoire 2-0 face au Kenya avec le second but inscrit par le milieu de terrain de Manchester City pour consolider la victoire. L’ex-joueur de Leicester inscrit ensuite l'un des buts de la victoire (3-0) contre la Guinée en huitièmes de finale. En demi-finale, face au Nigeria, Mahrez délivre l’Algérie, grâce à un superbe coup de génie en toute fin de rencontre et donne la victoire 2-1 aux Fennecs qui vont, quelques jours plus tard, soulever le trophée face aux Lions du Sénégal. Accueillis en héros à Alger, les Fennecs auront du mal à descendre de leur petit nuage pendant plusieurs semaines.

Une année de toutes les victoires

A Manchester City, avoir du temps de jeu est moins aisé que lorsqu’on évolue à Leicester. Mahrez en a fait l’amère expérience durant l’année 2019 et a pu se relancer grâce à sa performance remarquable à la CAN égyptienne. Encadré par Pep Guardiola, Mahrez a remporté trois titres nationaux avec Manchester City : la Premier League devant Liverpool et Chelsea, la FA Cup et la League Cup, marquant 15 buts toutes compétitions confondues avec les Citizens. L’opportunité de rejoindre El Hadj Diouf, Didier Drogba, Nwankwo Kanu et Mo Salah au club des doubles vainqueurs du titre de Joueur africain de l'Année se présente pour l’Algérien. La saisira-t-il ?

Sur les huit dernières éditions, sept fois le gagnant est sorti de la Premier League anglaise, avec notamment Yaya Toure à Manchester City, Mahrez à Leicester et Salah à Liverpool. Et ce sera assurément le cas cette année, encore avec trois finalistes évoluant tous en Angleterre.

Palmarès de Mané pour le Ballon d’or africain

2016 : Mahrez (1er), Aubameyang (2e), Mané (3e)

2017 : Salah (1er), Aubameyang (2e), Mané (3e)

2018 : Salah (1er), Mané (2e), Aubameyang (3e)

2019 :

