Le Stade Rennais a officialisé la signature d’Alfred Gomis, hier, pour les cinq prochaines années. Le club breton a déboursé 15 millions d’euros pour l’arracher à Dijon. Le portier sénégalais remplace son coéquipier en sélection nationale, Edouard Mendy, parti à Chelsea.

Alfred Gomis est désormais un joueur du Stade Rennais. Comme annoncé en début de semaine, le portier sénégalais (27 ans) a signé, ce mardi, avec le club breton pour un contrat de cinq ans, à la suite de sa visite médicale. Il quitte Dijon pour 16 millions d'euros, après avoir joué son dernier match contre Montpellier, dimanche dernier (2-2), pour remplacer son compatriote, Edouard Mendy, parti à Chelsea.

Alfred Gomis quitte l’actuel dernier pour le leader (13 pts) du classement de Ligue 1. Les Bretons ont réalisé une entame de saison bien réussie. En cinq rencontres, ils ont remporté quatre victoires et concédé un nul.

L’ancien gardien de but de Spal aura l’occasion de découvrir la Ligue des champions cette année avec Rennes. ‘’Ça me fait très plaisir de rejoindre le Stade Rennais FC. C’est un club que je connaissais déjà avant de rejoindre Dijon et qui continue de grandir chaque année. Tous les ans, il y a de nouvelles ambitions. Maintenant, nous devons encore travailler pour nous améliorer’’, a confié Gomis après sa signature, sur le site officiel du Stade Rennais.

Le natif de Ziguinchor va retrouver ses coéquipiers aujourd’hui. Il semble avoir une idée de l’ambiance qui règne dans l’équipe, à la suite de ses discussions avec son prédécesseur dans les cages des Rouge et Noir. ‘’On a discuté un peu avec Édou. C’est un très bon mec. Il m’a dit qu’il y avait un super vestiaire, que l’on bossait dur pendant la semaine et que l’on prenait beaucoup de plaisir le week-end. J’ai hâte de pouvoir partager de bons moments avec mes nouveaux coéquipiers et les supporters’’.

C’est un ‘’soulagement’’ pour les dirigeants rennais qui ont pu attirer dans leur effectif l’ancien Dijonnais, qui était d’ailleurs leur priorité à ce poste. ‘’C’est une très grande satisfaction de pouvoir remplacer Édouard par un futur très grand gardien. Ils ont un parcours à peu près similaire, même si Alfred a toujours eu un parcours professionnel un peu plus normal qu’Édouard qui a vraiment un parcours atypique. Alfred a connu plusieurs clubs, il a une expérience internationale. Il a montré la saison dernière en Ligue 1 qu’il avait un très grand talent’’, s’est réjoui le président de Rennes Nicolas Holveck.

Alfred Gomis a rejoint en 2019 Dijon FCO où il s’est imposé comme numéro un et a joué 19 matches en championnat. À 27 ans, il compte 292 matches professionnels dont 109 matches sans but encaissé. C’est en Italie que l’international sénégalais s’est aguerri. Né à Ziguinchor, il rejoint, avec sa famille, la péninsule italienne à l’âge de 3 ans. Il commence le football à l’âge de 5 ans, à Coni. À partir de 8 ans, c’est au Torino FC qu’il grandit et apprend le métier de gardien de but professionnel. Alfred Gomis connaît parfaitement le football italien, pour avoir été prêté dans plusieurs clubs de Serie A et Serie B avant de finir l’aventure transalpine à la Spal 2013 pendant deux ans.

Man. U tient toujours à Ismaïla Sarr

Ismaïla Sarr pourrait changer de club durant ce mercato. Après la relégation de Watford en Championship, l’international sénégalais est annoncé dans le viseur de plusieurs écuries anglaises. Et selon RMC Sport, Manchester United songerait sérieusement à recruter l’ancien Messin. ‘’L’option Sarr serait envisagée avec sérieux, désormais, côté MU. Le ‘Daily Telegraph’ affirme même que les dirigeants mancuniens ont pris contact avec leurs homologues de Watford pour prendre des renseignements quant au possible transfert du joueur’’.

Les Red Devils veulent renforcer leurs flancs grâce à la ‘’vitesse et à la palette technique’’ de l’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot.

Mais le dossier Sarr est relégué au second plan par rapport à celui de Jadon Sancho. D’ailleurs, Man U espère ‘’faire une offre pour l'ailier du Borussia Dortmund cette semaine’’, soutient Sky Sport. Seulement les dirigeants du BvB n’ont pas varié dans leur position : ‘’Il n'est pas à vendre et ils ne cherchent pas de remplaçant.’’ Selon le reporter de Sky, Dharmesh Sheth, Dortmund a évalué le prix de son joueur à 108 millions de livres sterling (environ 118,2 millions d’euros) et la date limite (le 10 août) fixée au club anglais pour faire son offre a expiré. A en croire Sheth, il est probable que l’offre de MU pour Sancho tombe dans l’oreille d’un sourd, ‘’car il est trop tard’’. ‘’Ils (les dirigeants de Dortmund) prétendront qu’ils ne peuvent pas aller sur le marché pour chercher un remplaçant en six jours. Donc, Sancho restera à Dortmund’’.

Dans ce cas, Sky Sport croit qu’United devra s’employer à boucler le dossier Ismaïla Sarr avant le 16 octobre, date de clôture du mercato.

L’ex-Grenat aurait également tapé dans l’œil de Jorgen Klopp, lors de la victoire retentissante (3-0) de Watford contre le champion en titre. Il a été le bourreau des Reds en inscrivant un doublé et servi une passe décisive. Il était d’ailleurs annoncé à Liverpool pour janvier 2021. A cause du prix du Sénégalais jugé élevé, les dirigeants du club de la Mersey ne comptent pas présenter d’offre avant la prochaine fenêtre des transferts.

Mais Watford aimerait récupérer 45 millions d’euros dans la transaction, soit 15 millions de plus que la somme déboursée l’année dernière pour le transfert du joueur en provenance de Rennes.

LOUIS GEORGES DIATTA