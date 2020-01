Le coach de l’équipe douanière, Joseph Senghor, reste confiant pour la suite en Ligue 1, malgré la lourde défaite (4-1) de ses joueurs lors de la 7e journée.

La lourde défaite (4-1) concédée par l’AS Douanes contre Diambars, dimanche dernier, n’ébranle guère son coach Joseph Senghor. Le technicien dit être concentré sur leur objectif qui est de faire mieux que la saison dernière. ‘’L’année dernière, nous avions terminé 4e. Pour 2020, nous voulons faire mieux, en terminant sur le podium. Nous sommes sur la bonne voie, même s’il reste encore 19 matches à jouer. Nous allons essayer de prendre le maximum de points dans les trois prochaines rencontres’’, a-t-il indiqué. Avant de tenter d’expliquer les raisons de cette lourde défaite (4-1), lors de la 7e journée de la Ligue 1.

D’après lui, ses joueurs n’ont pas répondu présents face à la tactique de l’adversaire. ‘’L’équipe de la Douane était méconnaissable. Pourtant, le même groupe avait fait, une semaine avant, une belle prestation contre l’AS Pikine. Là, on est en train d’analyser pour voir ce qui n’a pas marché. Mais je pense que la première cause est qu’on avait un peu sous-estimé cette jeune équipe de Diambars. L’autre facteur, c’est que mon équipe n’avait pas de répondant. Mes joueurs avaient cru que le match était déjà gagné’’, précise-t-il.

Le technicien ajoute que ce revers n’est pas lié à un problème de technique ou de qualité. D’après coach Senghor, ses poulains n’ont pas eu une bonne mentalité, alors que leur confrontation avec Diambars exigeait de l’engagement, de la combativité et de la présence. ‘’C’est ce qui nous a manqué. Il y a eu un peu de suffisance de la part de mes joueurs. Les contre-performances arrivent souvent en championnat. On a analysé la situation et on va essayer de corriger, parce que le championnat est encore long. Et des faux-pas comme ça arrivent souvent en pleine saison’’, a-t-il recadré.

Le Centre national de l’éducation populaire et sportive (Cneps), mal classé en championnat (13e, 7 pts), est le prochain adversaire de l’AS Douanes, pour le compte de la 8e journée. Ce match semble, a priori, facile pour les Douaniers. Mais leur coach estime qu’il peut y avoir un piège. ‘’Notre équipe est mieux lotie que le Cneps. Mais il n’y a pas une grande différence entre ces deux formations. Le Cneps va joueur à domicile. C’est pourquoi nous nous préparons en conséquence. Nous allons aborder le match avec beaucoup de sérénité et respecter nos adversaires. Nous mettrons le sérieux et le professionnalisme nécessaires pour les battre’’.

L’AS Douanes est actuelle 2e de la Ligue 1 avec 13 pts, derrière Teungueth FC (1er, 19 pts). La formation douanière devance d’une longueur l’AS Pikine (3e, 12 pts).

En dehors du championnat, Joseph Senghor veut réaliser des performances dans les autres compétitions nationales : Coupe du Sénégal et Coupe de la Ligue. Il veut remporter au moins un trophée, à l’issue de la saison.

OUMAR BAYO BA