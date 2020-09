Après son doublé de la 4e journée, Ibrahima Niane s’est encore illustré, en marquant l’unique but du FC Metz, lors du match nul (1-1) sur le terrain de l’Olympique de Marseille, samedi. Cheikhou Kouyaté et Sada Thioub ont trouvé le chemin des filets pour la première fois, cette saison.

Ibrahima Niane a démarré la saison 2020-2021 sous les meilleurs auspices. L’ancien pensionnaire de l’académie Génération Foot a encore fait trembler les filets, ce samedi, lors du déplacement du FC Metz sur le terrain de l’Olympique de Marseille. Il a ouvert le score (71e) pour les Grenats, en reprenant de la tête le centre de Matthieu Udol pour loger le cuire dans la partie inférieure gauche du but de Mandanda. Les Messins ont tenté de conserver leur mince avantage. Malheureusement, le dispositif de Vincent Hognon a craqué dans les derniers instants du match.

Grâce à Sanson, l’OM a évité le pire au Vélodrome en égalisant (1-1) dans les dernières secondes du temps additionnel (90e+5).

Il y a une semaine, le meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise en 2017 (19 buts) a permis à son équipe de remporter sa première victoire (2-1) de la saison en réalisant un doublé face à Reims.

Après une saison 2020 difficile, l’international junior sénégalais semble retrouver ses marques à la pointe de l’attaque messine. Après seulement 5 journées, il a égalé le nombre de buts inscrits lors de l’exercice précédent (3 buts en 21 rencontres). Cette bonne dynamique de l’ex-attaquant de GF serait le résultat de la confiance placée en lui par son entraineur dès le début de la saison. Face aux velléités de départs d’Habib Diallo, convoité par certains clubs européens comme Tottenham, Hognon a décidé de donner sa chance à Niane. ‘’Derrière Habib Diallo, on a une solution, c’est Ibrahima Niane. On y croit tous. Ce sera évidemment une saison importante pour lui. Il devra montrer des choses’’. Et le technicien français est conscient que son joueur aura besoin de l’appui de tout le club. ‘’Il aura l’opportunité, parce que quand vous avez Habib Diallo qui marque but sur but pendant deux ans devant vous, c’est difficile de gratter du temps de jeu. Ce sera à nous de l’aider à progresser pour qu’il soit plus efficace qu’Habib’’. Ibrahima Niane peut également compter sur le soutien de ses coéquipiers, à l’instar de Farid Boulaya qui ne doute point de ses qualités de buteur. ‘’Il avait essuyé pas mal de critiques après les trois premiers matches. Je sais qu’il est capable de marquer beaucoup de buts’’, est convaincu le milieu offensif de Metz.

Kouyaté et Thioub débloquent leur compteur

Après deux victoires de rang en Premier League face à Southampton (1-0) et Manchester United (1-3), Crystal Palace devait confirmer, ce samedi, sa bonne entame de saison à domicile contre Everton, en match comptant pour la 3e journée. Mais les Eagles ont été surpris par les Toffees qui ont trouvé, les premiers, le chemin des filets grâce à Dominic Calvert-Lewin dès la 10e mn. A force de pousser, Palace a réussi à revenir au score par l’intermédiaire du Sénégalais Cheikhou Kouyaté (26e). Le capitaine des Lions, replacé dans l’axe central de la défense avec Sakho, a égalisé en sautant plus haut que la défense adverse, pour reprendre le ballon sur le corner exécuté par Andros Townsend. L’international sénégalais débloque ainsi son compteur-buts pour la saison en cours. Malheureusement pour lui, son but n’a pas suffi, car les visiteurs ont repris l’avantage (1-2) dans les arrêts de jeu de la première période (45e+1) sur un penalty transformé par Richarlison. Le score est resté inchangé jusqu’au terme du temps réglementaire.

Sada Thioub a également réussi à trouver le chemin du but, ce week-end, lors de la réception de Brest, comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Après l’ouverture du score matinale des Brestois, grâce à Steve Mounie sur penalty (3e), l’attaquant sénégalais a remis les pendules à l’heure pour Angers (22e). Thioub reçoit une excellente passe d’Ait Nouri dans la surface, contrôle du pied droit et la propulse dans la droite du but de l’intérieur du pied gauche.

Contrairement à Kouyaté, le but de l’ancien nîmois a permis à sa formation de se remettre sur les rails et décrocher la victoire avec les réalisations de Traoré (78e) et Fulgini (80e).

LOUIS GEORGES DIATTA