Idrissa Gana Guèye, auteur d’un bon début de saison avec les Parisiens, a perdu du terrain en fin d’année. L’international sénégalais a payé cher ses nombreux pépins physiques qui ont plombé sa saison, après sa prestation de haute facture contre le Real Madrid, lors de la 1re journée en Ligue des champions.

Idrissa Gana Guèye, recruté en juillet 2019 par le Paris Saint-Germain (PSG), a connu une fin de saison difficile avec son nouveau club. L’international sénégalais n’a pas pris part à la finale de la Ligue des champions perdue par son équipe (0-1) contre le Bayern Munich, dimanche dernier, au stade Estàdio da Luz de Lisbonne (Portugal). Le milieu récupérateur avait également manqué la victoire en demi-finales (3-0) face à RB Leipzig (Allemagne) pour cause de blessure musculaire.

Le vice-champion d’Afrique a été certes titularisé en quarts de finale (2-1) devant l’Atalanta Bergame (Italie), mais sa prestation n’avait pas été reluisante. Son coach, Thomas Thuchel, l’avait d’ailleurs sorti en seconde période (72e) pour faire entrer l’Allemand Julian Draxler.

L’ancien pensionnaire de Diambars de Saly, vendu à 32 millions d’euros (19 milliards 258 millions de francs CFA) par Everton (Premier League anglais), a perdu son allure de début de saison, malgré les quatre titres glanés en France (championnat, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Super Coupe de France). Il avait en tout cas réussi ses débuts avec le club francilien.

Gana a été l’un des artisans de la victoire (3-0) du PSG contre le Real Madrid, en septembre 2019, dans le cadre de la 1re journée de la Ligue des champions. Ce jour-là, l’ancien joueur de Lille (Ligue 1 française) avait montré tout son potentiel et convaincu tout le monde au moment où certains observateurs et supporters estimaient que son transfert à Paris était inopportun. Idrissa Gana Guèye, positionné au poste de relayeur droit aux côtés de Marquinhos, a été impérial dans ses interventions. Cette prestation de haute facture lui a valu la distinction d’Homme du match avec une note de 9/10. Il a été également passeur décisive sur le deuxième but d'Angel Di Maria (33e). Le milieu récupérateur sénégalais avait joué l’ensemble des 90 minutes. Idrissa Gana Guèye avait récupéré en tout 9 ballons durant cette rencontre, touché 90 ballons pour 93 % de passes précises. Durant ce match, la nouvelle recrue de Tuchel avait aussi alterné jeu court et jeu long avec 5 ballons joués pour trouver un partenaire de l’autre côté du terrain. Le Sénégalais avait également réussi tous les dribbles qu’il avait entrepris dans ce match et n’avait fait aucun dégagement.

Saliou Beau Touré : ‘’Il est beaucoup plus à l’aise au niveau de la récupération’’

Après avoir bien pris ses marques avec le champion de France, le Sénégalais a, par la suite, raté quelques rencontres pour cause de blessure contractée aux ischios-jambiers. Il n’est pas parvenu à s’imposer dans le milieu depuis son retour. Le coach Saliou Beau Touré explique cette méforme de Gana Guèye par le poste auquel son coach le fait jouer actuellement. Selon lui, Thomas Tuchel l’utilise comme milieu offensif droit, alors qu’il est beaucoup plus à l’aise au niveau de la récupération. ‘’Idrissa Gana n’est pas un joueur capable de faire la transition entre le milieu et l’attaque. Il évolue en sentinelle pour récupérer les ballons qu’il donne ensuite aux milieux offensifs’’, précise-t-il.

Le technicien indique, par ailleurs, que le Sénégalais peut s’adapter au poste de milieu, pourvu qu’il soit dans un club où il n’a pas beaucoup de concurrents. ‘’Une grande équipe comme Paris ne va pas lui donner le temps de s’adapter. Les Parisiens ont un effectif très riche, avec beaucoup de joueurs évaluant dans l’entrejeu’’, ajoute-t-il.

La saison mitigée d’Idrissa Gana Guèye a suscité récemment des interrogations sur son départ du club de la capitale. Mais pour Saliou Beau Touré, un transfert de l’international sénégalais dépendra de la volonté de son coach. ‘’Il appartient à Tuchel de définir son système et d’identifier les joueurs dont il aura besoin. Gana pourra rester, s’il est convaincu qu’il jouera assez de matches pouvant le permettre de garder sa forme en club et en sélection’’, conclut l’ancien entraineur du Dakar université club (Duc).

Idrissa Gana Guèye, milieu de terrain du PSG, a disputé au total 34 matches dont 2 en Coupe de la Ligue, 5 en Coupe de France, 20 en Ligue 1 et 7 en Ligue des champions. Il a inscrit 1 but, lors de la large victoire des Parisiens (4-0) contre Angers, comptant pour la 6e journée de Ligue 1.

OUMAR BAYO BA