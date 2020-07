France Football a décidé de ne pas décerner de Ballon d'Or cette année. Les favoris à la récompense individuelle suprême, les habitués du podium ou ceux qui ne peuvent plus se permettre d'attendre : ils sont nombreux à perdre gros.

Ils auraient pu profiter d'une année un peu moins souveraine de Cristiano Ronaldo ou d'une saison en Espagne sans titre pour Lionel Messi. Il faudra patienter un an de plus. Les candidats au Ballon d'Or 2020 doivent l'avoir franchement mauvaise ce lundi. France Football a décidé de ne pas décerner la récompense individuelle suprême. En cause, l'iniquité d'une année de football tronquée par la pandémie de Covid-19. Quels sont ceux qui peuvent s'en mordre les doigts jusqu'au sang ?

D'abord les favoris. Après six mois de compétition, Robert Lewandowski, champion et meilleur buteur de Bundesliga, et Karim Benzema, champion de Liga et meilleur joueur du Real Madrid, semblaient les mieux armés à mi-distance pour accrocher le trophée. Cette annulation sera d'autant plus difficile à digérer que les deux hommes étaient pour la première fois de leur carrière des candidats crédibles à la plus haute marche du podium. A bientôt 32 ans, pour le Polonais, et bientôt 33, pour le Français, les chances d'arracher le Ballon d'Or aux griffes de Messi et Ronaldo semblaient de plus en plus minces.

Lewandowski, Benzema : derniers espoirs envolés

Cette saison, sans compétition en sélection, leur offrait des circonstances favorables parce que Lewandowski aura bien du mal à briller avec une Pologne trop juste dans les tournois internationaux et parce que Benzema ne côtoiera plus les Bleus tant que Didier Deschamps en sera le sélectionneur. L'Euro 2021 et la Coupe du monde 2022 ne devrait pas aider le duo de malheureux à prendre leur revanche dans les années qui viennent et cette annulation met peut-être fin à leur dernier espoir dans cette course prestigieuse.

A 34 ans, les rêves de Sergio Ramos sont plus hypothétiques encore mais cette année, le Real, par la voix de son président Florentino Perez, avait décidé de faire campagne pour Benzema. De quoi rendre la situation moins frustrante pour le défenseur espagnol. Sadio Mané (28 ans) et Kevin De Bruyne (29 ans), étincelants avec Liverpool et Manchester City, auront sans doute l'occasion d'y postuler à nouveau mais ils peuvent nourrir des regrets alors que cette année 2020 couronne leur talent.

Messi-Ronaldo : perdants malgré tout

Naturellement, presque par définition, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des candidats. Le premier n'a rien gagné en Espagne mais affiché des statistiques (25 buts, 21 passes décisives) qui auraient pu lui offrir la récompense suprême. Le second va sans doute arracher le titre en Italie et peut toujours espérer finir Soulier d'Or.

La Juventus et le Barça sont toujours en course en Ligue des champions et le duo aux onze Ballons d'or avait encore son mot à dire. Cette annulation leur porte forcément préjudice. Si la courbe de leurs performances se maintient au-dessus de celles du commun des mortels, le Portugais de 35 ans, qui aurait pu égaler les dix podiums consécutifs de Messi cette année, et l'Argentin de 33 ans ne sont pas éternels. Une édition ratée, c'est une occasion en moins de marquer l'histoire.

EUROSPORT.FR