Le président de la Fifa, Gianni Infantino, lors du séminaire, au Maroc, sur les compétitions de football et les infrastructures en Afrique, samedi dernier, a émis le vœu d’organiser la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football tous les quatre ans.

Décidemment, l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football ne finit pas d’alimenter les débats. Si ce n’est pas la période ou le pays hôte, c’est la périodicité des différentes éditions qui fait l’objet de discussion. C’est sur ce dernier sujet que le président de la Fédération internationale de football association (Fifa) s’est prononcé, ce samedi. Prenant part à un séminaire de la Caf, au Maroc, sur les compétitions de football et les infrastructures en Afrique, Gianni Infantino a plaidé pour une organisation de la Can tous les quatre ans, au lieu de deux ans comme c’est le cas.

Le patron du football mondial évoque des raisons économiques pour illustrer ses propos. ‘’Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des nations tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans, pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial’’, a déclaré le président de la Fifa, qui a invité les dirigeants du ballon rond africain à ‘’travailler’’ ensemble, pour multiplier les revenus de la Can par quatre ou par six’’ et en faire un produit pas seulement continental, mais mondial. Gianni Infantino a déploré le fait que ‘’les revenus de la Can soient vingt fois moins importants que ceux de l’Euro’’.

La Confédération africaine de football n’a pas encore communiqué sur ce sujet. Mais l’instance dirigeante du football africain ne manquera pas de plancher sur la proposition du Suisse. Et la Caf pourrait, comme c’est le cas sur bien des dossiers auparavant, suivre la Fifa dans cette mouvance.

Dans un communiqué publié sur son site officiel hier, la Confédération africaine de football a ‘’remercié’’ le président de la Fifa et sa secrétaire générale ‘’pour leur engagement et implication dans le cadre de la coopération Caf-Fifa pour le développement du football africain’’. Madame Fatma Samoura, nommée Déléguée générale de la Fifa pour l’Afrique, en juin 2019, était chargée de superviser la mission d’audit général de la Caf. Il s’agit : de la ‘’supervision de la gestion opérationnelle de la Caf, y compris les procédures administratives et de gouvernance’’, ‘’l’organisation efficace et professionnelle de toutes les compétitions de la Caf’’ et, enfin, de la ‘’croissance et le développement du football dans tous les pays et régions’’ du continent. Son mandat devait durer six mois, à compter du 1er août 2019 jusqu’au 31 janvier 2020.

Se satisfaisant de sa collaboration avec la Fifa, la Caf a décidé de poursuivre cette convention avec l’instance faitière du football mondial. Cette coopération, selon la note de la Caf, sera axée sur trois aspects principaux, à savoir ‘’l’arbitrage, les investissements et le développement des compétitions’’. En rapport avec ce troisième point, Gianni Infantino a évoqué la création d’une ‘’Ligue africaine des clubs’’. En termes d’investissement, le président de la Fifa s’est engagé à verser un milliard de dollars ‘’pour que chaque pays africain puisse se doter d’un stade de classe internationale’’, dans le but d’accélérer le développement du football africain.

Sur l’arbitrage, un groupe ‘’d’arbitres professionnels’’ sera mis en place et financé par la Fifa, en partenariat avec la Caf.

