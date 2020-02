En attendant l’ouverture prochaine d’une antenne de l’ONFP dans la capitale du Baol, les rôles et missions de cette structure mise en place depuis 1987 ont été expliqués aux membres de l’Orcav de Diourbel.

L’Office national de la formation professionnelle étend ses tentacules à Diourbel où il compte ouvrir une antenne régionale pour prendre en charge la formation des jeunesses de la localité. En perspective de cette initiative, une session d’information, de partage et de vulgarisation sur les rôles et missions de l’ONFP a été organisée samedi dernier, au profit de l’Organisme régional de coordination des activités de vacances (Orcav) de Diourbel.

L’objectif de cette session de formation, selon le représentant du directeur de l’ONFP, Ousmane Sène, c’est d'informer et sensibiliser les jeunesses de Diourbel sur les missions et les rôles de l'office. Cela, dit-il, dans le but de leur permettre de se positionner en fonction de leurs aptitudes, préoccupations et besoins en qualification. ‘’Nous avons toute une procédure d'ingénierie qui permet justement de bien quantifier la formation, de bien dimensionner les outils à mettre à la disposition des jeunes pour qu'à l'issue de la formation, ils peuvent obtenir le titre qui correspond le mieux à leur aptitude’’, a déclaré le représentant du DG de l’ONFP.

Disposé à œuvrer à la pérennisation de cette initiative, le président de l’Orcav de Diourbel soutient que le partenariat lié avec l’ONFP ne peut qu’être bénéfique pour les ASC qui sont, selon lui, des vecteurs de développement. ‘’Sans une bonne formation professionnelle, rien ne peut se faire. C’est pourquoi nous nous engageons à vulgariser l'ensemble des orientations et missions de l'ONFP au niveau de la région de Diourbel, pour inciter les jeunes à se former’’, déclare Mamadou Moustapha Dieng.

Pour sa part, l’adjoint au maire de Diourbel, Alioune Tine, a invité l’ensemble des acteurs à cibler davantage l’artisanat, très développé dans la zone. Dans ce domaine précis, il demande l’accompagnement de l’ONFP pour participer à l’effort de création d’emplois. ‘’Nous demandons l’accompagnement de l’ONFP, parce que nous avons en charge la formation des jeunes de la région. Nous sommes bien conscients de l’importance de la formation professionnelle des jeunes. Mais faudrait-il qu’elle soit orientée dans des métiers pourvoyeurs d’emplois comme l’artisanat, par exemple, qui est très développé à Diourbel’’, déclare Alioune Tine.