Placée sous le thème ‘’Quelle Afrique pour 2040’’, la 20e édition du Forum de Bamako s’est ouverte hier dans la capitale malienne. L’ouverture de ce hub d’échange et de réflexion de haut niveau sur l’avenir du continent a été présidée par le président de la République du Mali, Ibrahima Boubacar Keita.

Selon les initiateurs de cette rencontre du donner et du recevoir, en deux décennies, le Forum de Bamako a réussi à rassembler de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les horizons pour échanger sur le devenir du continent. Comme chaque année, le Forum de Bamako enregistre plusieurs activités. Pour cette année, le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre va y tenir une session sur ‘’La démographie, la paix et la sécurité’’. Cette rencontre a pour objet d’offrir une plateforme sur les relations entre le changement démographique et la survenance de conflits armés.

...Parmi les fortes personnalités africaines qui vont rehausser de leur présence ce forum, figure Youssou Ndour. La star planétaire sénégalaise va d’ailleurs s’y produire ce vendredi au cours d’un concert-live au stade omnisports Modibo Kéïta. Face à la presse hier, en prélude à ce rendez-vous, l’ancien ministre sénégalais de la Culture a soutenu qu’il n’y aura pas que de la musique à ce concert-live. Mais aussi et surtout des messages forts dans le contexte que vit le Mali.

Estimant que le Sénégal et le Mali font un même peuple, il a appelé les jeunesses maliennes à se donner la main pour combattre ensemble la crise que traverse le pays. Malgré ses charges de ministre-conseiller à la présidence du Sénégal, Youssou Ndour a déclaré avoir besoin d’approcher les gens, d’échanger avec eux, de les aider comme il peut et de les orienter dans la mesure de son expérience. ‘’Il est inacceptable de laisser le Mali seul dans sa crise’’, a-t-il déclaré. Avant d’exprimer toute sa compassion et sa solidarité au peuple malien.