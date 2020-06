Le mouvement Y en a marre est sorti de sa réserve. En conférence de presse hier, aux Parcelles-Assainies, Fadel Barro et ses camarades ont passé en revue la gestion de la pandémie par le gouvernement sénégalais, avant de se prononcer sur les scandales qui défraient la chronique ces derniers temps.

‘’Echec’’ et ‘’tâtonnement’’ sont les mots qui reviennent, lorsque les ‘’Y en a marristes’’ analysent la façon dont le gouvernement a géré la crise causée par la pandémie de la Covid-19. Ils étaient en conférence de presse, hier, aux Parcelles-Assainies. L’état d’urgence décrétée par le président Macky Sall n’a permis, d’après eux, ‘’que d’enrichir la belle famille du président et ses amis’’. ‘’Macky Sall a emprunté de l’argent au nom des Sénégalais pour le distribuer à ses proches et ses militants’’, se désole le rappeur Thiat, exigeant que les Sénégalais soient édifiés sur les dépenses déjà engagées concernant l’achat et l’acheminement des denrées alimentaires. Pour Y en a marre, le Comité de pilotage du fonds Force-Covid-19 mis en place ‘’prend des allures de faire valoir et ne garantit pas la transparence et le contrôle de la gestion des fonds dédiés’’.

Ce qui choque également les membres du mouvement Y en a marre, est l’allégement du plan de contingence décidé par Macky Sall, au moment où le nombre de cas de contamination ne cesse d’augmenter. Ils se sont interrogés sur la ‘’facilité’’ du gouvernement à céder à la pression de la rue.

En effet, le 11 mai, alors que le Sénégal était à 1 886 cas positifs, 19 décès et 7 182 contacts suivis par les services de santé, le président annonçait un plan de contingence. Cette nouvelle option a été entérinée par le ministre de l’Intérieur le 4 juin, suite à des protestations dans certains secteurs de l’économie, notamment l’informel. Cet assouplissement des mesures de lutte contre la Covid-19 ‘’ne signifie guère que Macky Sall est à l’écoute de son peuple’’, analyse Y en a marre qui constate que les protestations n’ont jamais fait reculer Macky Sall.

‘’Pourtant, dans un passé récent, ce même peuple avait contesté différentes réformes et décisions sans réussir à faire changer la position du président. Cela a été le cas avec la dernière révision du Code électoral, relative à sa loi sur le parrainage ou encore l’affaire Petro-Tim ou le dossier Khalifa Sall’’, poursuit le mouvement.

En outre, selon Y en a marre, cet assouplissement et les conditions dans lesquelles il a été décidé et mis en œuvre ont réconforté grandement ceux qui ne croient pas à l’existence de la Covid-19. ‘’Ils y voient les manifestations les plus expressives de l’inexistence de la menace tant soulignée par l’Etat et les acteurs de la riposte. Il s’en est suivi un relâchement à tout point de vue par rapport au respect des consignes et l’application des gestes barrières’’, remarque Thiate.

Ainsi, ce mouvement citoyen, composé d’artistes, de journalistes, d’intellectuels, d’étudiants et d’ouvriers, estime que ‘’les tâtonnements fragilisent la lutte en exposant davantage le pays à la pandémie’’. L’organisation avortée de la réouverture des classes le 2 juin et les conséquences visibles du déplacement des enseignants à l’intérieur du pays constituent une preuve, aux yeux de Y en a marre. Qui ajoute : ‘’Les premières dépenses liées à l’achat et la distribution de vivres avaient commencé à mettre à rude épreuve la riposte, en sapant l’union sacrée qui en était l’un des éléments fondamentaux.’’ Sans oublier de mentionner la controverse autour de l’honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental, le contrat entre Senelec et Akilee et les licences de pêche.

Scandales fonciers et bradage du littoral

Depuis longtemps, Y en a marre interpelle sur les spoliations foncières et sur le bradage du littoral. Des articles de presse ont permis un réveil et le débat est remis sur la table. Ce mouvement est alors revenu sur la question. Et c’est pour réitérer son engagement pour la préservation du littoral et du patrimoine foncier sénégalais de manière générale. Pour Fadel Barro et Cie, le gouvernement de Macky Sall ‘’profite’’ de la situation de la pandémie pour prendre des décisions aux ‘’antipodes de la transparence’’ sur les ressources et sur les différents dossiers concernant le pays. ‘’Les derniers scandales fonciers concernant le littoral et d’autres zones du pays en pleine pandémie et dans un contexte où la réforme foncière est au point mort, viennent de renforcer l’idée que contrairement aux populations et les différentes forces vives engagées dans le combat contre la Covid-19, les décideurs profitent de la situation pour prendre des décisions inopportunes et suspectes’’, regrettent-ils et demandent que cela cesse.

Ils exhortent ainsi l’Etat à se ressaisir pour maintenir le consensus national, en faisant montre de transparence. Pour ce faire, il est important, selon les Y en a marristes, d’édifier les Sénégalais sur les différents dossiers mentionnés qui font l’objet de débat aujourd’hui. Ils demandent également à l’Etat de surseoir à certaines transactions foncières, le temps de reprendre et finir dans les meilleurs délais la réforme foncière ‘’bloquée’’ depuis le dépôt du document politique par la Commission nationale de réforme sur la table du président de la République.

Si cette situation perdure, une fois de plus, Y en a marre menace de s’allier à tous les autres mouvements de la société civile et autres grandes voix pour préserver les ressources foncières, halieutiques, forestières, gazières, pétrolières, etc., pour les Sénégalais d’aujourd’hui et les générations futures.

BABACAR SY SEYE