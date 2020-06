Nous sommes dans un tournant important dans la prise en charge de la COVID-19, maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus, inconnu avant l’apparition de la flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019. Comme le reste du monde, le Sénégal est touché par la pandémie, mais n’a pas été sans réaction. Au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie, le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a pris des mesures fortes et, dans l’ensemble, très pertinentes.

Parmi les dispositions prises par le Chef de l’Etat, il faut signaler la triple décision courageuse face à la situation des treize étudiants sénégalais de Wuhan (Chine), ville considérée comme premier épicentre de la pandémie. D’abord, après avoir rassuré les parents, le Président Macky Sall, ne cédant pas à la pression, a décidé, lucidement, de ne pas procéder au rapatriement de ces étudiants.

Ensuite, très solidaire de la situation de ces compatriotes, il a décidé de leur accorder un appui financier pour leur permettre de faire face aux rigueurs du confinement de la région de Hubei, décrété le 23 janvier 2020. Enfin il a annulé, en début février 2020, son voyage en Corée du Sud où il devait recevoir le « prix Sunhak 2020 pour la paix » à lui décerné. Le Chef de l’Etat affirmait ainsi avec raison : « J’ai estimé, en ces circonstances, que je ne pouvais pas survoler nos compatriotes en Chine (Wuhan). » A travers ces sages décisions, il faut voir la lucidité, le sens de la solidarité et l’altruisme d’un leader qui aime son peuple et qui ne laisse aucun Sénégalais en rade, où qu’il se trouve.

Face aux risques liés à la pandémie de la Covid-19, qui a fini de secouer les fondements socioéconomiques de beaucoup de pays, le Président a eu l’heureuse idée de s’ouvrir à toutes les forces vives de la Nation pour enclencher une dynamique commune de lutte. Les chefs religieux, les hommes politiques, la société civile, les associations de tous ordres, etc. ont été impliqués dans cet élan unitaire face à cet ennemi invisible. Analysant froidement la situation, le Chef de l’Etat a, en toute responsabilité, décrété le 23 mars 2020 l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu nocturne, comme la Loi d’habilitation le lui permettait.

Il faut aussi saluer la volonté inébranlable du Président Macky Sall d’apporter assistance, soutien et réconfort aux populations à travers la mise en place d’un fonds de 1 000 milliards de francs CFA, destiné à soutenir l’économie fortement secouée. Ceci s’est concrétisé par la création, par décret n° 2020-884 du 1er avril 2020, du Fonds de Riposte et de Solidarité contre les Effets du COVID- 19 dénommé « FORCE COVID 19 ». Pour une meilleure gestion de ce volet très important de la lutte contre la pandémie, il a nommé, par décret 2020-966 du 19 avril 2020, le Général de division François NDIAYE à la tête du « Force Covid-19 ». Le Chef de l’Etat accorde ainsi la plus grande attention au soutien aux différents secteurs de la vie nationale fortement touchés comme l’hôtellerie, les transports, l’élevage, entre autres. Un million de ménages sur toute l’étendue du territoire national bénéficient aussi de l’aide alimentaire d’urgence, constituée de 146 000 tonnes de produits.

Il faut signaler – et c’est très important – la mise à contribution des personnels du ministère de la Santé et de l’Action sociale (qui méritent tous les hommages), la mobilisation de ressources importantes pour l’acquisition de matériels sanitaires et la qualité irréprochable des infrastructures sanitaires comme l’institut Pasteur de Dakar (Ipd), l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), le Service des maladies infectieuses, le Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), les hôpitaux. Aussi faudrait-il saluer le courage, le professionnalisme et le sens du sacrifice des personnels de santé, qui bravent le danger tous les jours pour sauver des vies, avec un résultat salué par tous les esprits objectifs. Pour les seuls cas en réanimation, la moitié des patients sont hors de danger. Le taux de guérison est très important au Sénégal ; la maladie présentant un taux de létalité de 1 % seulement.

La bonne gestion de la situation épidémiologique est un réel motif de satisfaction avec notamment le point quotidien de la situation des examens virologiques permettant d’avoir une lecture claire de l’évolution de la pandémie dans notre pays. A cela, il faut ajouter les efforts importants des services des autres départements ministériels notamment ceux de l’Intérieur (à travers l’Administration territoriale, la Police et les Sapeurs-pompiers), des Forces armées (à travers la Gendarmerie nationale et l’Armée), de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique (à travers la Direction de l’Hygiène publique), du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, pour ne citer que ceux-là.

Sous l’impulsion et la vision éclairée du Président Macky Sall, l’Etat a beaucoup insisté sur le respect des mesures préventives et la sensibilisation sur les gestes barrières car c’est un combat de tous et personne n’est à l’abri.

Illustrant encore une fois son courage et sa vision d’une Afrique forte, unie et solidaire, le Chef de l’Etat a appelé de toutes ses forces à un nouvel ordre mondial plus juste, plus humain, plus équitable. Aussi mène-t-il, avec abnégation et conviction, le combat pour l’annulation de la dette africaine. Il ne cesse d’insister sur une plus grande solidarité africaine.

La fermeture des frontières et la suspension des vols au départ et en direction du Sénégal (hormis les vols spéciaux) entrent dans le cadre de l’endiguement efficace de la maladie notamment la question des cas importés.

Soucieux des conditions des Sénégalais de l’extérieur, le Président Macky Sall a donné l’autorisation à la compagnie aérienne nationale Air Sénégal d’effectuer des vols de rapatriement des compatriotes bloqués à l’étranger par la pandémie, dans 26 pays. Dans le cadre de l’appui aux Sénégalais résidant à l’étranger, une enveloppe de 12,5 milliards FCfa a été dégagée et remise aux représentations diplomatiques et consulaires qui sont chargées de la distribution aux différents bénéficiaires. Dans le cas spécifique de l’Italie, la question du renouvellement des passeports, qui a toujours été une doléance récurrente, est en passe d’être réglée car des missions sont envoyées à cet effet à Rome, Milan et Naples, dans une parfaite synergie d’actions entre le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et celui de l’Intérieur.

La faculté de s’adapter à une situation difficile qui évolue sans cesse est une grande qualité attendue d’un dirigeant. Ainsi, les décisions d’assouplissement des mesures, prises de manière graduelle, montrent à souhait la démarche cohérente et réfléchie du Président Macky Sall. Ainsi, il a eu le tact nécessaire en allégeant les mesures restrictives, d’abord le 11 mai 2020, puis le 03 juin 2020, notamment dans les secteurs névralgiques du commerce, des transports interurbains, de la restauration ou encore de l’éducation avec une date de reprise des cours reportée fort justement à une date ultérieure afin de préserver la santé des personnels et des écoliers. Il faut voir dans les mesures d’assouplissement successifs ; d’une part, la volonté de faire repartir le tissu économique qui est une activité vitale pour toute nation ; d’autre part, le souci de s’adapter face à « un hôte qui arrive et refuse de quitter », pour reprendre les propos du Président Macky Sall qui affirmait : « Gan gu ñëw nanguwula ñibbi dangay fexe dëkk ak moom ».

Pour des questions de logique et bon sens donc, il fallait comme l’écrit fort justement Sidy Diop, « desserrer l’étau sur la population et relancer l’économie. » (Quotidien national Le Soleil du 05 juin 2020, page 3). En effet, il faut reconnaître qu’après tout, le Sénégal ne peut pas se permettre de risquer le confinement ou de vivre en autarcie dans ce contexte de mondialisation et d’interdépendance des économies. Là encore, la dextérité managériale du Président Macky Sall a encore parlé. La Covid-19 a touché l’économie mondialisée de plein fouet. Le Sénégal, qui éternue quand le monde tousse, ne pouvait pas être épargné. Aujourd’hui aussi, notre pays n’a aucune raison de ne pas suivre la dynamique mondiale de déconfinement et la reprise progressive d’une vie économique et sociale plus normale dans beaucoup de pays.

Donc, contrairement à l’idée selon laquelle l’assouplissement est dû aux manifestations notées ces derniers jours, c’est une situation autre qui explique le desserrement de l’étau. En effet, il est aujourd’hui établi que vivre avec le « très démocratique » virus est devenu une réalité à laquelle nul ne peut se soustraire. Il est impensable de continuer à bloquer ou ralentir l’activité économique sans pour autant savoir quand cet ennemi invisible décidera enfin de décamper. Il faut donc, comme on dit, « faire avec ».

L’attitude du Chef de l’Etat face à cette situation est salutaire et que tous ceux qui le critiquent injustement doivent se regarder dans la glace et se rendre à l’évidence : l’évolution de la pandémie a toujours conforté ses décisions, de la situation des étudiants de Wuhan à la reprise de l’activité économique. Aussi doivent-ils enfin comprendre que l’énergie, aussi bouillonnante et débordante soit-elle, doit être déployée contre le seul adversaire qui nous tient tête aujourd’hui : le Sars-Cov-2.

Le Chef de l’Etat ne cesse de nous appeler à la vigilance. « Ne baissons pas la garde », répète-t-il toujours. Le combat contre l’infiniment petit qui se comporte comme notre bête noire est loin d’être gagné. Faisons bloc derrière notre Chef de l’Etat et de son Gouvernement pour des prises de décisions responsables.

Un grand merci à tous ceux qui apportent leur concours dans la lutte contre la Covid-19 !

Mamadou Moustapha FALL, Proviseur,

Conseiller technique au Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (Faise),

Coordonnateur de la Cellule républicaine d’information et de communication (Cric),

Membre de la Convergence des cadres républicains (Ccr),

Email : moustaphaby2000@yahoo.fr.