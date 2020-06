Les propriétaires des 253 maisons détruites à Gadaye, il y a 7 ans, sont passés à la vitesse supérieure, hier, en entamant une grève de la faim sur les lieux de leurs anciennes habitations. Les policiers ont voulu les déloger, donnant lieu à de graves échauffourées avec des blessés et des arrestations.

Hier, vers les coups de 8 h, les membres du collectif des victimes de Gadaye se sont retrouvés sur les lieux où étaient bâties leurs demeures détruites pour entamer, comme convenu, il y a 15 jours, une grève de la faim. A peine qu’ils se sont regroupés que les limiers du commissariat de Yeumbeul sont venus les arroser de grenades lacrymogènes, dans le dessein de les disperser. Mais n’étant pas nombreux, ils ont essuyé la riposte des jeunes membres du collectif qui se sont mis à leur lancer des pierres, vestiges de leurs 253 maisons détruites. Les policiers, vu la détermination des grévistes, ont fait appel à leurs collègues du commissariat central de Guédiawaye qui se sont pointés avec le véhicule dragon.

Mais cela n’a pas freiné l’ardeur des manifestants. Ceux-là ont répondu à la pluie de lacrymogènes par les pierres qui jonchent, depuis, le décor. Les échauffourées se sont poursuivies jusqu’à la fin de la matinée. Du fait de la violence des échanges, il y a eu 4 blessés du côté des manifestants dont des cas graves qui ont été évacués à l’hôpital. Il y a eu aussi de nombreuses arrestations. Onze, au total, qui ont été transférés au commissariat central. Les manifestants se sont alors donné rendez-vous devant les locaux où leurs camarades sont gardés. Sur place, ils ont obtenu la promesse de leur libération, avant la nuit.

Les manifestants se disent déterminés à aller jusqu’au bout pour récupérer leurs terrains, étant donné qu’ils ont gagné toutes les batailles engagées au niveau des juridictions du pays contre le promoteur Mbaye Fall.

Dans cette affaire, il faut noter la médiation d’Abdoulaye Sow qui a pris son bâton de pèlerin, à la fin des échauffourées. Après avoir rencontré les victimes, il a confié à ‘’EnQuête’’ qu’une rencontre aura lieu aujourd’hui, pour trouver des pistes de solution. ‘’On s’est parlé et c’est un dossier que je connais. Je ne veux pas qu’on politise le débat, car c’est très sérieux et sensible. J’ai discuté avec eux et ils ont compris. Je leur ai fait savoir qu’on peut trouver une solution. Ils sont prêts à tout laisser et venir discuter autour d’une table pour trouver une solution. On va se voir demain (aujourd’hui). On ne va pas laisser les oiseaux de mauvais augure semer la zizanie pour envenimer la situation. On trouvera une solution et cette question sera derrière nous’’.

Le sieur Sow de poursuivre : ‘’Je profite aussi de l’occasion pour dire au chef de l’Etat de faire attention à ceux qui lui rendent compte, car ils ne doivent lui dire que la vérité. Le plus important est que nous sommes déterminés à trouver cette solution, car elle a trop duré.’’

CHEIKH THIAM