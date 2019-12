L’équipe nationale féminine de handball va évoluer dans le groupe I des qualifications aux Jeux olympiques 2020 en compagnie de l’Espagne, de la Suède et de l’Argentine, a appris l’APS à l’issue du tirage au sort effectué ce lundi matin.

Les Espagnoles, vice-championnes du monde, avaient déjà battu les Lionnes en match de poule lors des derniers Mondiaux féminins qui ont pris fin dimanche dernier au Japon. En plus du groupe I, deux autres poules de quatre ont été constituées par la Fédération internationale de handball (IHF) pour désigner les pays qualifiés à Tokyo 2020.

Les six meilleures équipes issues (deux par poule) de ce tournoi de qualification olympique prévu en mars prochain dans quatre pays différents, rejoindront les six sélections déjà qualifiées pour les JO. Les pays ayant composté leur qualification sont les Pays-Bas, en tant que récent champion du monde, le Japon (pays organisateur), la France, championne d’Europe en titre, la Corée du Sud, championne d’Asie, le Brésil, champion de la zone américaine, et l’Angola, champion d’Afrique en titre. Le Sénégal va prendre part à ce TQO en tant que vice-champion d’Afrique, sans compter que les Lionnes s’étaient classées à la 2e place du tournoi de qualification de la zone Afrique tenu en novembre dernier au ‘’Dakar Arena’’ de Diamniadio.