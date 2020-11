Un tragique incendie s’est déclaré dans la nuit dimanche 15 au lundi 16 novembre derniers à Vélingara Yélé. C’est un village situé dans la commune de Dialambéré, dans la région de Kolda. Une femme, Aissatou Yaya Baldé, âgée de 36 ans, et sa fille Diéwo Baldé, âgée d’un an, ont péri dans les flammes.

Des dizaines de secouristes ont lutté toute la nuit pour circonscrire le gigantesque incendie qui s’est déclaré dans le domicile du chef de village, à 20 h dimanche. Il a ravagé toutes les concessions qui étaient aux alentours. C’est à 00 h que les sapeurs-pompiers et les secouristes ont pu venir à bout du feu. Deux personnes y ont péri. Il s’agit d’une jeune dame de 36 ans et de son bébé d’un an.

‘’La femme décédée était en train de vendre de l’essence dans son bâtiment, alors qu’il y avait une bougie allumée à côté d’un des bidons d’essence. C’est au moment d’embouteiller l’essence pour son client que le feu s’est déclaré rapidement. En un clin d’œil, tout le bâtiment a pris feu’’, a expliqué Samba Baldé, un des habitants du village. ‘’La femme et sa fille qui étaient à l’intérieur de la pièce ont été prises en otage par la fumée et les flammes’’, a-t-il ajouté.

Les populations entendaient des cris des victimes, mais elles n’avaient pas de possibilité pour faire sortir la femme et sa fille du piège des flammes.

Le maire de la Dialambéré, Bouna Koita, a invité l’Etat à mettre en place dans chaque arrondissement des casernes de sapeurs-pompiers, afin de secourir rapidement les populations, en cas d’incendie, de noyade, d’accident, de feu de brousse, entre autres. ‘’On ne peut pas avoir un département de 14 communes et avoir une seule caserne des sapeurs-pompiers. La commune de Dialambéré est située à 70 km de Kolda où se trouve la caserne des sapeurs-pompiers. Hier, par exemple, avant que n’arrivaient les pompiers, l’irréparable s’était déjà produit. C’est pourquoi j’invite le chef de l’Etat, le président Macky Sall, à installer dans chaque arrondissement une caserne. Ceci permettra de sécuriser les populations et leurs biens’’.