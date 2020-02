Le président du Casa Sport a appelé, hier, à l’apaisement, suite aux incidents qui ont émaillé la rencontre AS Pikine - Casa Sport (1-1) au stade Alassane Djigo. C’était en match comptant pour la 8e journée de Ligue 1, dimanche dernier.

La polémique continue d’enfler au sud du pays, après la rencontre AS Pikine - Casa Sport, dimanche dernier, comptant pour la 8e journée de Ligue 1. Pour y mettre un terme, les dirigeants du club de Ziguinchor ont tenu, hier, une rencontre avec la presse. C’était l’occasion, pour le président du Casa Sport, d’exprimer ses regrets suite aux incidents qui ont émaillé cette rencontre de haute facture.

Pour Seydou Sané, c’est un épisode sombre dans la marche en avant du football sénégalais. ‘’Nous ne voulons pas insister sur les faits que tout le monde connait. Nous ne voulons pas insister sur un jugement pour accuser un tel ou un tel. Nous voulons juste appeler à l’apaisement’’, a-t-il déclaré.

Selon lui, l’AS Pikine et le Casa Sport sont des composantes importantes du football sénégalais. Par conséquent, il est inutile de s’attarder sur ce ‘’malentendu’’ ou d’envenimer la situation au sein des deux formations, encore moins du côté de la Ligue sénégalaise de football professionnelle (LSFP). Bien au contraire, dit-il, tout le monde doit œuvrer à apaiser la situation et créer les conditions pour que plus jamais pareille scène ne se reproduise dans la famille du ballon rond.

A en croire le président du Casa Sport, les incidents survenus dimanche dernier et qui ont fait 23 blessés (13 filles et 10 garçons) du côté de l’équipe fanion du Sud, sont causé par la passion qui a pris le dessus sur le fair-play. ‘’Nous allons, au-delà tout cela, parler entre clubs, entre supporters du Casa et de l’AS Pikine, pour nous retrouver autour de l’essentiel. Tout le reste n’est que futilité, même si nous déplorons certains propos de certaines autorités ou d’une autorité de la Ligue professionnelle qui a déclaré que le Casa a tort parce qu’il a envahi le terrain. On n’a pas besoin de mettre de l’huile sur le feu’’, a ajouté Seydou Sané.

Le premier adjoint au maire de Ziguinchor reconnait qu’il y a un problème, mais estime que c’est dans la sérénité qu’il faut trouver une solution à ce qui est arrivé. ‘’Nous regrettons vivement, mais nous ne pensons pas que c’est le lieu pour des incriminations’’. Seydou Sané a aussi promis que ‘’le Casa va accueillir l’AS Pikine les bras ouverts’’ à Ziguinchor, pour montrer que le football doit unir et non diviser.

M. Sané a souhaité prompt rétablissement aux blessés et appelle les acteurs du sport à tirer dans le même sens pour le bien du football sénégalais.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)