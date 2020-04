REACTIONS AVEC RMCSPORT

BAFETIMBI GOMIS, ANCIEN ATTAQUANT DE L’OM

‘’Un père spirituel’’

‘’On pleure un grand journaliste, un grand président, un grand agent, un grand monsieur, un grand Frère, un père spirituel. Un exemple pour beaucoup d’entre nous. Un grand personnage du continent Africain s’en est allé. RIP Pape Diouf.’’

NOËL LE GRAËT, PRESIDENT DE LA FFF

‘’C’était un passionné’’

‘’C’était un homme important de notre football, un homme de qualité, atypique, écouté et respecté, avec une vraie personnalité qui avait le respect du jeu, des joueurs, des hommes. C’était un passionné, avec des convictions et toujours d’une extrême courtoisie. Au nom de la Fédération française de football, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.’’

ROLLAND COURBIS, ANCIEN PRESIDENT OM

‘’Un journaliste très apprécié’’

‘’Ces derniers jours, entre certains proches, Michel Hidalgo et Pape ce soir, c’est une période qui n’est pas évidente. Il parait qu’il était encore en pleine forme il y a quelques jours. Il faisait partie du paysage de la région, de l’OM. C’était un gars élégant, un journaliste très apprécié. Quand tu parlais à Pape, tu te demandais si on parlait la même langue. Robert Louis-Dreyfus voulait remettre de l’ordre dans le club et avait chargé Louis Acariès de trouver l’homme de la situation. Louis me tenait amicalement au courant. Dans sa mission, qui avait duré plusieurs semaines, il avait trouvé que la bonne idée pour le président de l’OM, c’était Pape. Il m’avait dit qu’il connaissait tout le monde, la région, le club, les joueurs, les médias, qu’il avait de la prestance. Avec toute cette liste, j’avais dit pourquoi pas. Ça a été une très bonne idée. Quand on voit ce qui se passe à la dernière intersaison (en 2009, ndlr), il est obligé de partir à cause de trahisons. Et avant de partir, il remplace Gerets par Deschamps, il s’occupe des recrutements. L’OM est champion l’année suivante. Il réunissait toutes les qualités pour être un bon président de l’OM.’’

MATHIEU VALBUENA, ANCIEN MILIEU OM

‘’Abasourdi’’

‘’Je suis abasourdi. C'était un grand homme. Il m'a donné ma chance pour jouer dans ce club. C'était vraiment un amoureux de l'OM et un grand homme, avec un grand cœur. Il va vraiment me manquer dans le football. Il avait toujours des analyses justes. C'était un formidable président, toujours à l'écoute, aussi dans l'affectif mais qui savait taper du poing sur la table. Il va énormément manquer. Même en interne à l'OM, on rêvait de son retour. Il aimait rigoler, il avait toujours le sourire, il chambrait énormément. Il avait toujours cette joie de vivre, cette passion.’’

DAVID GINOLA, ANCIEN INTERNATIONAL FRANÇAIS

‘’Quelqu'un qui a compté dans le foot’’

‘’C'est quelqu'un qui a compté dans le foot, qui a toujours œuvré pour la France et le continent africain. Il a toujours essayé d'amener des idées nouvelles. Il a été président de l'OM, ce qui n'est pas une chose facile. C'est triste de voir des gens de qualité qui s'en vont, en espérant que d'autres prennent la place, qui soient aussi portés sur l'avenir du ballon. On en a besoin.’’