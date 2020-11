Dans le cadre des réalisations du projet de Pikine irrégulier Sud 2 (PIS2), il est prévu, entre autres, la construction de 16 km de collecteurs gravitaires et 12 bassins de rétention.

Le projet Pikine irrégulier Sud 2 (PIS2) s’inscrit dans le cadre du Plan décennal de lutte contre les inondations. Il a pour objectif principal d’aménager le territoire, afin de réduire sa vulnérabilité aux inondations et aux eaux stagnantes insalubres. Il constitue le prolongement du programme de restructuration urbaine cofinancé par l’Agence française de développement (AFD) et la Banque mondiale, suite à la réalisation de l’autoroute Dakar - Diamniadio qui traverse de part et d’autre le territoire de Pikine irrégulier Sud.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le projet comprend la réalisation d’infrastructures de drainage des eaux pluviales, la mise en place de réseaux de collecte des eaux usées, l’élaboration d’un plan d’action et de réinstallation des personnes affectées par le projet ainsi que des actions de capacitation de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), chargé de gérer les ouvrages qui seront réalisés. L’AFD y contribue pour 56 M€, soit 36 milliards F CFA.

D’après toujours la note, les ouvrages de drainage des eaux pluviales, dont 16 km de collecteurs gravitaires, 12 bassins de rétention d’une superficie de 14 ha et des voies support d’écoulement sont en cours de réalisation. ‘’Dans ce cadre, comme l’a constaté la mission parlementaire d’information sur les inondations, le programme pré-hivernal exécuté cette année a permis d’éviter les inondations dans la zone de Pikine irrégulier Sud’’, renseigne le document.

Par ailleurs, l’AFD a souhaité accompagner les populations et les acteurs institutionnels chargés de la mise en œuvre du projet par le financement, à hauteur de 26 M F CFA, soit environ 40 000 €, de matériel de protection Covid-19 pour lutter activement contre la pandémie. Ledit matériel comprend, entre autres, 35 000 masques ainsi que des thermo-flashs et des produits d’hygiène et d’entretien. Cet appui de l’AFD a pour bénéficiaires les structures sanitaires, les écoles publiques, les mairies et les lieux de culte des 6 communes du projet PIS2 : Guinaw Rail Sud, Guinaw Rail Nord, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao et Thiaroye-sur-Mer.

La remise de ce matériel de protection contre la Covid-19 a eu lieu hier, lors d’une visite de terrain.