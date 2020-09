Les cancérologues et autres défenseurs de la loi antitabac ont finalement obtenu gain de cause. Leurs nombreuses mises en garde à propos de l’usage nocif de la chicha, a rencontré l’assentiment du ministère de la Santé qui a sorti, hier, un arrêté portant interdiction de l’importation, de la distribution, de la vente et de l’usage du narguilé.

Aller au restaurant et commander de la chicha, une pratique classique qui va disparaître au Sénégal. Le ministère de la Santé et l’Action sociale a pris un arrêté, dans une volonté de réaffirmer le droit à la santé des populations. L’arrêté, en son article 1er, interdit formellement l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou narguilé ou tout autre appareil similaire sur l'étendue du territoire national.

‘’Au sens du présent arrêté, on entend par chicha ou narguilé : tout objet, appareil ou dispositif sous forme de pipe à eau qui permet de fumer du tabac grâce à un système d'évaporation de l'eau ; pipe à eau : appareil composé de plusieurs parties : la cheminée, le bol supérieur, le réservoir, la pipe immergée et le tuyau’’, précise-t-on dans le document.

Ainsi, les importateurs et distributeurs de chicha ou narguilé ou tout autre appareil similaire disposent d'un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour se conformer à la réglementation. Veilleront à l’application desdites dispositions les éléments de la gendarmerie nationale, la police nationale, la Direction des douanes, la Direction du commerce intérieur, la Direction de la réglementation touristique, le directeur de l'Environnement et des Etablissements classés…

Cette interdiction suit la logique de la loi n°2014-14 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac.

VIVIANE DIATTA