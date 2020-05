Après l'Allemagne (15 mai), l'Espagne (12 juin) et l'Angleterre (17 juin), le championnat d'Italie va prochainement reprendre ses droits. En effet, le gouvernement italien a donné son feu vert pour le retour de la Serie A à partir du 20 juin. "La CTS a donné le feu vert au protocole mais en gardant la quarantaine.

La FIGC m'a assuré du plan B (playoff et playout) et du plan C (classement figé), en cas de nouvelle suspension. Le championnat reprend 20 juin", a indiqué le Ministre des Sports, Vincenzo Spadafora. De quoi ravir les fans du Calcio.