Le présumé meurtrier des enfants Touré a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Son dossier est confié au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Diourbel. Il est mis, pour le moment, dans une chambre d’isolement.

Bara Touré dort à la citadelle du silence de Diourbel. Le présumé meurtrier de ses enfants dans la matinée du 27 septembre 2019, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour les délits d’assassinat et meurtre avec préméditation. Son dossier a été confié au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Diourbel. Il sera jugé en chambre criminelle.

S’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourrait écoper d’une peine de travaux forcés à perpétuité.

C’est à 19 h 15 mn que le véhicule de l’Administration pénitentiaire a transporté le sieur Touré à la prison de Diourbel, et cela après son face-à-face avec le juge d’instruction du 2e cabinet qui assure l’intérim de son collègue, doyen des juges d’instruction. Placé en chambre d’isolement, Bara Touré est accusé d’avoir tué ses deux enfants Serigne Mbacké et Baye Dame Touré, âgés respectivement de 4 et 2 ans. Après ce crime odieux et abject, le pater avait tenté de se suicider, après que les enquêteurs ont découvert quelques pièces à conviction.

Le prévenu Touré, âgé d’une quarantaine d’années a, entre-temps, perdu ses deux femmes qui l’ont quitté et rejoint leurs maisons paternelles.