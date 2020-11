Resté proche de Cristiano Ronaldo (35 ans, 5 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison), qu'il a côtoyé à la Juventus, Mehdi Benatia (33 ans) n'accepte pas de réduire la carrière de l'attaquant portugais au travail et rien qu'au travail. Pour le défenseur central d'Al Duhail, la star turinoise a un talent qui dépasse l'entendement.

"Messi le talent, Ronaldo letravail,çafait quinzeans que j’entends ça et franchement pour moi, c’est n’importe quoi. Messi a un don du ciel, c’est certain, il fait partie des meilleursdel’histoiresicen’estpaslemeilleur, maisme dire que Cristiano c’estletravail plutôtqueletalent,ça veutdirequoi?Ça veutdirequesimoij'avaisautanttravaillé que lui j’aurais été aussi fort ? Mais non, ce n’est pas possible.

Crisc’est beaucoup, beaucoup detalent.Ilatravailléénormément oui, plus quelesautresmême,mais onnepeutpaslesopposersurlaquestion du talent.On ne peut pasrésumersacarrière seulement au travail", a expliqué le Marocain pourRMC. CR7 appréciera