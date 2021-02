Les membres du parti PASTEF de Diourbel sont sur le pied de guerre et avertissent les tenants du pouvoir qu’ils ne vont pas accepter que leur leader soit embastillé. Des médiateurs de l’ombre seraient entrés dans la danse pour que cette affaire soit enterrée.

A l’instar des autres régions du pays, les membres du parti PASTEF-les patriotes se sont retrouvés au siège de leur parti, hier, pour cogiter sur ce qu’il est désormais convenu d’appeler « l’affaire Ousmane Sonko ». Face à la presse, Khadim Dieng, le vice-coordonnateur communal de Diourbel, a averti les tenants du pouvoir. « Si Ousmane Sonko est incarcéré, le pays sera ingouvernable », a-t-il déclaré, très déterminé, comme ses camarades. Il appelle à la résistance : « Ousmane Sonko n’ira pas en prison et ce sous aucun prétexte. Soyons prêts à résister face a cette injustice commanditée par le gouvernement ».

Auparavant Alioune Sène, le coordonnateur départemental de PASTEF de Diourbel, a donné le ton, en déclarant : « C’est une cabale qui est farouchement organisée contre lui et cela ne nous surprend pas, parce que, depuis la radiation du président Sonko, on a posé des actes allant dans le sens de le détruire et de l’éliminer du circuit politique. Mais, ce qui nous a surpris, c’est le fait de l’accuser de viol. Nous avons décidé d’unir nos forces comme un seul homme derrière le président Ousmane Sonko pour lui apporter notre solidarité. On est prêt à aller jusqu’au bout, parce qu’il n’y a rien qui va empêcher notre encrage dans PASTEF. Cette situation va relancer notre ancrage. On attend que la suite nous soit donnée ».

Médiations pour enterrer cette affaire

Du côté de Touba, il a été annoncé la convocation par la brigade de recherches de Cheikh Thioro Mbacké, le coordonnateur communal du parti de Sonko. Joint au téléphone, le concerné a démenti cette convocation. Il annonce un point de presse pour ce matin et avertit qu’ils feront face à tout. A la question de savoir pourquoi le parti PASTEF ne fait pas confiance à la justice, il répond : « Vous parlez de quelle justice ? Cette justice qui a embastillé Karim Wade et Khalifa Sall et leur a privé de leurs droits civiques ? Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Je vous informe d’ailleurs que 90% des militants de Touba étaient à Dakar pour que cette forfaiture ne passe pas. La lutte va continuer afin que Sonko ne soit pas l’agneau du sacrifice. »

Sur cette affaire Ousmane Sonko, EnQuête a appris de sources bien informées que des médiateurs composés de religieux et de membres éminents de la société civile s’activent pour qu’elle soit rangée aux oubliettes.

Boucar Aliou Diallo