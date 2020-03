Le Docteur Yaya Baldé, Médecin Chef de Région de Kolda, n’a pas attendu que le Sénégal enregistre son premier cas, pour appeler au « respect strict des mesures de prévention » contre le Covid-19. Hier, lors d’une rencontre du comité régional de développement tenue dans la capitale du Fouladou sur la maladie du coronavirus, les acteurs koldois ont été instruits des dispositions prises par les autorités sanitaires au niveau national et régional pour barrer la route au Covid-19.

D’autant que le Daaka de Médina Gounas est prévu le 14 mars prochain. D’ailleurs, il suscite des interrogations chez bon nombre de fouladounabé. Certains n’hésitent pas d’émettre des souhaits allant dans le sens de renoncer à l’organisation de cette édition 2020. Le guide religieux et le Dental Daaka de Médina Gounas vont-ils accepté cette demande fortement exprimée, en ce moment, par certains fidèles ? On devrait en savoir plus après la rencontre les autorités et les religieux.

En attendant, la position géographique de Kolda qui partage plusieurs kilomètres de frontière avec des pays voisins fait l’objet d’une attention particulière, avec un dispositif de surveillance renforcé au niveau des postes de santé frontaliers. Qui ont fait récemment l’objet d’une visite, informe Dr Yaya Baldé, en compagnie des forces de défense et de sécurité qui sont au cœur de la riposte. Le médecin insiste que l’heure n’est pas à la panique, mais plutôt à la vigilance et à la surveillance.

EMMANUEL BOUBA YANGA