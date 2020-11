Considéré comme le club le plus détesté d'Angleterre depuis plusieurs décennies, Leeds United voit son image évoluer outre-Manche grâce au jeu pratiqué par la formation de Marcelo Bielsa. Le président Andrea Radrizzani s'en félicite et espère désormais voir son club revenir en Coupe d'Europe dans les années à venir.

"J'ai vu sur les réseaux sociaux que beaucoup de jeunes supporters se tournent désormais vers notre club, Leeds. Les jeunes supportent une équipe pour son style de jeu et son effectif. Ça me rend fier. On est sur la bonne voie. Je rêve d'emmener Leeds en Coupe d'Europe mais chaque chose en son temps", a déclaré Radrizzani à beIN Sports. Après sept journées de Premier League, Leeds occupe la 12e place à trois points du Top 4