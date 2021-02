Diambars de Saly revient à la tête du classement, malgré sa défaite (0-1) contre l’AS Douanes, car Teungueth FC a aussi mordu la poussière face au Jaraaf de Dakar (0-2), hier au stade Ngalandou Diouf de Rufisque.

Le haut du classement du championnat a connu un léger changement. Diambars de Saly (10 pts, +2, 7 buts marqués) reprend le fauteuil de leader, à l’issue de la 5e journée jouée ce week-end. Les Académiciens ont délogé Teungueth FC (2e, 10 pts, +2, 5 buts marqués) de la première place grâce à leur différence de buts plus favorable. L’Académie de Saly a été battue en ouverture de la 5e journée, samedi, par l’AS Douanes, sur le score d’un but à zéro. C’est son premier revers de la saison.

Les Gabelous ont trouvé le fonds des filets très tôt dans la première période. C’est Adama Tamba qui inscrit l’’unique but de la rencontre dès la 4e mn de jeu. Il rejoint à la tête du classement des buteurs les attaquants de Diambars Alioune Badara Baldé et Djibril Mbow, avec trois réalisations. Grâce à ce troisième succès, l’AS Douanes s’installe au pied du podium (4e, 9 pts).

Teungueth FC n’a pas su profiter de la chute des Académiciens pour consolider son leadership, acquis à la suite de sa victoire (2-0) face au Casa Sport, lors du match retard comptant pour la 1re journée, mercredi dernier. Les Rufisquois, auteurs d’une série de trois victoires consécutives, ont été douchés par le Jaraaf de Dakar (0-2), hier, sur leur terrain. Les Vert et Blanc de la Médina ont remporté le choc des ‘’Africains’’ sur le score de deux buts à zéro et se hissent sur la 3e marche du podium (3e, 9 pts). El Hadj Madické Kane a été le grand artisan de la victoire des Médinois, avec son doublé. Le milieu de terrain a ouvert le score neuf minutes après le retour des vestiaires (54e). Il a scellé le sort du match dans les arrêts de jeu (90e+4) en aggravant le score (0-2). C’est ses 2e et 3e buts de la saison. Il rejoint en tête des buteurs de Ligue 1 Alioune Badara Baldé, Djibril Mbow et Adama Tamba.

L’US Gorée gagne enfin et enfonce Niary Tally

Ayant démarré la saison sur un mauvais rythme, l’US Gorée (13e, 4 pts) s’est remise sur les rails, après quatre matches sans succès (trois défaites et un nul). Les Insulaires ont enregistré leur première victoire en championnat, hier, en s’imposant sur le score d’un but à zéro, face Niary Tally. C’est Babacar Ndiaye qui a offert les trois points à son équipe, en inscrivant l’unique but de la partie à la 40e mn. Ainsi, les Goréens sortent de la dernière place du classement désormais occupée par le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB), qui compte 3 pts.

Le Ndiambour de Louga (6e, 7 pts) a été tenu en échec (1-1) sur son terrain, le stade Alboury Ndiaye, par Mbour Petite Côte (12e, 4 pts), hier. Les Lougatois ont ouvert le score en première période (25e) par Faouly Keita. Mais les Mbourois ont égalisé en seconde période (52e) par Baba Sow. Le club lougatois reste la seule équipe jusque-là invincible du championnat.

Les matches Génération Foot (11e, 5 pts) - Casa Sport (8e, 6 pts), Stade de Mbour (9e, 6 pts) - Cneps Excellence (7e, 6 pts) et Dakar Sacré-Cœur (10e, 5 pts) – AS Pikine (5e, 8 pts) se sont soldés sur un score nul et vierge.

RÉSULTAS Ligue 1 Dakar Sacré Cœur - AS Pikine 0-0 AS Douanes - Diambars 1-0 Us Gorée - Niary Tally 1-0 Génération Foot - Casa Sport 0-0 Ndiambour - Mbour Petite Côte 1-1 Stade de Mbour - Cneps Excellence 0-0 Teungueth FC - Jaraaf 0-2 Ligue 2 – 5e journée Renaissance Dakar - Thiès FC 2-1 Jamono Fatick - Keur Madior 0-1 Amitié FC - Africa P. Foot 1-0 Demba Diop FC - EJ Fatick 1-0 Sonacos - Port 2-2 Linguère - Us Ouakam 1-0 Guédiawaye FC - Duc 1-1

LOUIS GEORGES DIATTA