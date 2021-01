Le secrétaire général du Syndicat des entraineurs de football du Sénégal (SEFS), Badara Sarr, a classé Tengueth FC et Jaraaf en tête des favoris pour le titre de champion du Sénégal pour la saison en cours. Dans un entretien accordé jeudi à l’APS, le technicien, auréolé d’une expérience de plusieurs années sur les bancs de divers clubs de l’élite sénégalaise, a insisté sur le fait que, dans le championnat sénégalais, les équipes qui démarraient bien avaient plus de chances de terminer la saison en tête. Le Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar ont l’avantage de la régularité s’agissant des techniciens sur leurs bancs et de leurs effectifs, fait valoir Badara Sarr.

L’ancien entraineur adjoint de la sélection nationale rappelle, également, que ces clubs avaient très tôt débuté leur préparation, en raison des compétitions africaines auxquelles ils prennent part. Cela les oblige à être bien organisés, dit-il. Il cite, aussi, parmi les favoris au titre, Diambars et Génération Foot, deux équipes dotées de moyens humains, infrastructurels et économiques leur permettant de se préparer dans de biens meilleures conditions. ‘’A Diambars, en dépit du départ de Pape Boubacar Gadiaga (entraineur pendant plusieurs saisons), il y a une forme de continuité sur le banc, avec la promotion de Mbaye Badji, en plus du fait que l’effectif n’a quasiment pas changé’’, avance-t-il.

Concernant Teungueth FC et Jaraaf, engagées en compétitions africaines, elles peuvent souffrir de l’accumulation des matchs, ce qui peut être un handicap avec la dispersion des forces, avertit Badara Sarr, en indiquant que ces deux clubs devaient être très précis sur la gestion de leurs effectifs, dans la mesure où, ils sont appelés à évoluer sur plusieurs tableaux.