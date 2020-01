L’équipe de Diambars va démarrer la saison 2019-2020 sans cinq de ses titulaires, qui lui ont permis de retrouver l’élite à la fin de la saison dernière, a annoncé jeudi à l’APS son entraîneur, Pape Boubacar Gadiaga. ‘’C’est le sort de tout centre de formation de devoir faire sans ses cadres, et nous devons remplacer les deux capitaines, Ablaye Fall et Birahim Fall, partis dans le golfe Arabique, mais aussi Moussa Wade et Mohamed Thiam, partis aux Etats-Unis d’Amérique’’, a-t-il dit.

Selon son entraîneur, Diambars s’est également séparé d’un défenseur central, Cory Sène, qui a signé avec le RC Lens (Ligue 2 française) en début de saison. Le vide laissé par ces joueurs sera comblé, a assuré le technicien sénégalais, qui pense, pour les remplacer, aux internationaux des moins de 17 ans ayant joué la dernière Coupe du monde au Brésil. Pape Boubacar Gadiaga veut compter aussi sur deux internationaux des moins de 20 ans, qui prennent part au tournoi de l’UFOA A, à Conakry (Guinée).

‘’Ousseynou Niang et Ibrahima Dramé vont revenir de la compétition (le tournoi de l’UFOA A), mais ils peuvent nous quitter comme beaucoup d’autres joueurs durant le marché hivernal des transferts’’, a précisé le coach de Diambars. ‘’Nous serons faibles sur la puissance athlétique’’, a reconnu Gadiaga. ‘’Nous jouerons notre jeu, c’est-à-dire un football fait de technicité, de vitesse et de rythme’’, a-t-il assuré. Après un an en Ligue 2, l’équipe de Saly-Portudal va regagner l’élite, cette saison. Diambars va débuter sa saison 2019-2020 avec un match à jouer contre le CNEPS, qui est également promu en Ligue 1.