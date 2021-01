La première journée de Ligue 1, jouée ce week-end, a bien profité à l’AS Douanes, à Diambars de Saly et à Génération Foot qui mènent la danse au classement, grâce à leur victoire respectivement sur Cneps Excellence (3-2), Niary Tally (2-1) et l’US Gorée (1-0).

La saison 2020-2021 de Ligue 1 a bien démarré, ce week-end, avec cinq affiches au programme. L’AS Douanes, Diambars et Génération Foot (3e, 3 pts) ont réussi leur entrée en matière. Les Gabelous ont reçu et battu le Cneps Excellence (14e, 0 pt) sur le score de 3 buts à 2. Les visiteurs ont pourtant réussi à ouvrir le score à la 16e mn de jeu par Alioune Ba. Malheureusement pour eux, leur joie n’aura duré que deux minutes. Les Douaniers ont remis les pendules à l’heure (18e) grâce à Ababacar Mbaye Guèye. Ils ont même doublé la mise dans la dernière minute de la première période (45e) par le biais de Samba Sadio.

De retour de la pause, les Thiessois ont démarré comme à l’entame de la partie. Ce qui leur a permis de trouver le fond des filets et revenir au score (2-2). C’est Alioune Ba qui réalisé le doublé et permis à son équipe d’espérer rentrer au moins avec le point du nul. Mais les Gabelous se sont arrachés pour prendre les trois points, dans la dernière minute du temps réglementaire. Moussa Mané a donné la victoire à son équipe (3-2). L’AS Douanes occupe la première place du classement (3 pts). Elle est suivie par l’Académie de Saly, Diambars, qui battu sur son terrain le club de Niary Tally-Grand Dakar-Biscuiterie (NGB) sur le score de 2 buts à 1. Les Gabelous ont été plutôt expéditifs. Ils ont ouvert le score très tôt, dès la 5e mn de jeu, par Aliou Badara Baldé. Au retour des vestiaires, les hommes de Boubacar Gadiaga ont fait le break, après seulement trois minutes (48e) par Djibril Mbow. Niary Tally (13e, 0 pt) a réduit le score (2-1) deux minutes plus tard. Les poulains de Pape Thiaw ont couru en vain derrière l’égalisation.

L’Académie de Déni Birame Ndao a également réussi son entrée en lice. Les Grenats sont allés s’imposer sur le terrain de l’US Gorée (12e, 0 pt), hier, sur le score d’un but à zéro. L’unique but de la rencontré a été marqué par Pape Amadou Diallo à la 44e mn de jeu.

Au même moment, au stade Alboury Ndiaye de Louga, le Ndiambour (5e, 1 pt) a été tenu en échec par l’AS Pikine (4e, 1 pt) sur le score d’un but partout. Les Pikinois ont ouvert le score, dès la 5e mn, par Landing Sagna. Mais les Lougatois ont égalisé (1-1) dans les arrêts de jeu de la première période (45e+1). Le Stade de Mbour (7e, 1 pt) et Dakar Sacré-Cœur (6e, 1 pt) se sont neutralisés sur le score nul et vierge.

Les matches Jaraaf-Mbour Petite Côte et Teungueth FC-Casa Sport n’ont pas été programmés, à cause des compétitions africaines des clubs qui doivent se tenir cette semaine.

Résultats Ndiambour- AS Pikine 1-1 Stade de Mbour - Dakar Sacré-Cœur 0-0 US Gorée - Génération Foot 0-1 AS Douanes - Cneps Excellence 3-2 Diambars - Niary Tally 2-1

LOUIS GEORGES DIATTA