Le championnat de Ligue 1 avance et Teungueth FC continue de consolider sa domination. Grâce à sa large victoire (4-0) samedi, face à Mbour Petite Côte, le club de Rufisque compte désormais huit longueurs d’avance sur ses poursuivants. Invincibles en neuf journées, les Rufisquois sont en train de vivre leur meilleure entame de saison depuis leur accession, il y a quatre ans, à l’élite du football sénégalais.

La 9e journée de Ligue 1 jouée ce week-end a été famélique, en termes de réalisations. Sur l’ensemble des 7 rencontres, seulement 9 buts ont été marqués. Il faut remonter à la 2e journée pour voir un rendement aussi faible (9 buts). Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (10 buts) est resté encore muet, de même que son dauphin au tableau des buteurs, Makhtar Ndiaye (6 buts), qui n’a pas su profiter de l’occasion pour se rapprocher du goleador de l’Académie Diambars de Saly.

Si, en général, les attaquants avaient la guigne, tel n’est pas le cas pour ceux de Teungueth FC. Le leader de la Ligue 1 a étrillé Mbour Petite Côte sur le score de 4 buts à 0, samedi, sur son terrain. Bouly Junior Sambou a ouvert le score dès la 9e mn. Il compte d’ailleurs le même nombre de buts que Makhtar Ndiaye (6). Mamadou Seck a doublé la marque avant la mi-temps (43e). En seconde période, Aboubakrine Sall (72e) et Gibril Sillah (90e+1) ont corsé la facture.

Le club de Rufisque vit actuellement sa meilleure série en Ligue 1 depuis sa montée, il y a quatre ans. Teungueth FC compte actuellement 23 pts, après neuf journées de championnat. Les Rufisquois sont invaincus, avec 7 victoires et 2 nuls. Le coach Youssoupha Dabo et ses joueurs ont même creusé l’écart avec leurs poursuivants. Ils comptent désormais huit points d’avance sur Dakar Sacré-Cœur et l’AS Douanes, classés respectivement 2e et 3e, avec le même nombre de points (15).

La saison dernière, l’équipe rufisquoise avait réussi également une bonne entame du championnat, en occupant la tête du classement. Mais elle n’avait pas fait autant que cette année. Elle avait engrangé 20 pts et avait concédé 1 défaite pour 6 victoires et 1 nul en 9 matches. En plus, TFC ne comptait que trois points de plus que son dauphin, l’AS Pikine qui en avait 17.

Diambars toujours pas maitre chez lui

L’Académie de Saly ne parvient toujours pas à imposer sa loi sur ses propres terres. Ce samedi, Diambars a concédé sa troisième défaite à domicile, face au Jaraaf de Dakar (5e, 14 pts) sur le score de 1 but à 0. Les hommes du coach Boubacar Gadiaga ont pris un seul point en quatre rencontres au stade Fodé Wade. C’était lors du match nul (1-1) face au Stade de Mbour, comptant pour la 4e journée de Ligue 1. Cette nouvelle défaite devant le club de la Médina a éloigné les Académiciens du podium. Ils sont relégués de la 5e à la 7e place, à égalité de points (11) avec Niary Tally (8e).

Cependant, Diambars n’est pas la seule équipe du championnat à éprouver des difficultés sur sa pelouse. C’est également le cas pour le Centre national d'éducation populaire et sportive (Cneps) de Thiès. Le promu n’a pas encore enregistré le moindre succès au stade Lat-Dior. En six matches, le Cneps Excellence a concédé 3 nuls et 2 défaites et occupe la dernière place (14e, 8 pts).

On peut, dans une certaine mesure, en dire autant pour Génération Foot. Même s’il a obtenu une victoire chez lui (1-0 contre Jaraaf) lors de la 1re journée, le champion du Sénégal en titre a ensuite perdu pied dans son propre fief. Les Grenats ont été défaits lors de leurs quatre matches suivants au stade Djibril Diagne de Déni Birame Ndao.

LOUIS GEORGES DIATTA