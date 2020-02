Le PSG s'est incliné (1-2) ce mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Erling Haaland a marqué un doublé.

Malgré la contre-performance, tout est encore possible pour le PSG. Battu ce mardi soir par le vice-champion d'Allemagne en titre, Paris a toutefois conservé ses chances de qualifications en limitant les dégâts avec un but de Neymar (75e) qui a répondu au phénomène Erling Haaland, auteur d'un nouveau doublé (69e, 77e).

Paris a souffert et a réalisé un match très moyen face à une formation de Dortmund qui n'a fait aucun complexe. À la mi-temps, les joueurs de Thomas Tuchel n'avaient cadré aucune frappe et la seule action dangereuse a été ce coup franc de 25 mètres de Neymar qui est passé de peu à côté (11e). Pour le reste, on a surtout vu une équipe de Dortmund très bien en place défensivement et qui, comme l'avait prévu Thomas Tuchel, a été très dangereuse en contre. Celui de la 14e minute, par Jado Sancho, a montré le potentiel de l'équipe allemande.

Heureusement pour Paris, Sancho a oublié ses coéquipiers et frappé à côté (14e). Le surdoué de 19 ans a surnagé durant la première période et a étalé sa classe comme sur ce centre sur lequel Navas a dû se coucher (24e), cette frappe entre Meunier et Thiago Silva (27e) ou quand il a décalé parfaitement Haaland dont la frappe puissante du gauche n'a pas trouvé le cadre (35e). C'est encore Sancho qui a fait trembler les supporters parisiens sur un centre un peu trop haut pour son coéquipier norvégien (36e). Paris peut remercier aussi Marco Verratti, auteur d'un retour astucieux pour enlever le ballon du bout du pied à Emre Can trouvé par Hakimi sur un centre en retrait (21e).

Il a finalement fallu attendre la 65e minute pour voir la première cadrée du PSG par Mbappé. Bürki, attentif, a repoussé la tentative de l'attaquant. Une minute plus tard, le portier du Borussia a de nouveau été sollicité par le champion du monde avant une frappe dévissée de Neymar. Malgré ce regain de forme, Dortmund, jusqu'ici inefficace devant le but adverse, a ouvert le score par l'intermédiaire de l'inévitable Haaland (69e).

Paris a réagi grâce à son duo Mbappé-Neymar avec le Français à la passe après une accélération fulgurante sur le côté droit où il a éliminé trois adversaires, et le Brésilien à la conclusion (75e). Les hommes de Lucien Favre n'ont mis que deux minutes à réagir par... Haaland auteur d'une puissante frappe du gauche qui n'a laissé aucune chance à Navas (77e). Neymar a trouvé le poteau (81e) pour un ultime frisson mais c'est bien Dortmund qui s'est adjugé cette première manche avec brio.

Ce résultat laisse tout ouvert pour le match retour qui se tiendra le 11 mars au Parc des Princes sans Verratti ni Meunier tous les deux avertis en fin de rencontre.