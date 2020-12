Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a délivré des affiches intéressantes pour les joueurs sénégalais en lice, notamment les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye et le FC Barcelone.

Les Sénégalais en lice pour les 8es de finale de la Ligue des champions de l’Uefa connaissent leurs adversaires, à l’issue du tirage au sort effectué hier. Le Paris Saint-Germain d’Idrissa Gana Guèye retrouve une vieille connaissance, à ce stade de la compétition. Il s’agit du FC Barcelone qui avait éliminé le club de la capitale en 2017. Alors que les Parisiens avaient remporté la manche aller au Parc des Princes par quatre buts à zéro, s’assurant presque une qualification en quarts de finale, les hommes d’Unai Emery, entraineur du PSG à l’époque, se sont égarés sur la pelouse du Camp Nou en concédant une lourde défaite (6-1) avec un Neymar des grands jours. Le Brésilien avait été le bourreau des Français en inscrivant un doublé (4e et 5e buts) qui avaient donné l’espoir aux Barcelonais avant de servir Sergio Roberto, entré à la place de Rafinha (76e), qui a crucifié Paris dans les ultimes secondes de la rencontre (90e+5).

Quatre ans après la ‘’remontada’’ (6-1) subie au Camp Nou, les Parisiens seront opposés au FC Barcelone en 8es de finale de Ligue des champions. Le PSG, avec deux des anciens joueurs du Barça (Neymar et Rafinha), aura une revanche à prendre. Les retrouvailles, prévues les 16 et 17 février 2021, s’annoncent d’ores et déjà alléchantes. Le directeur sportif du club français assure que son équipe est ‘’prête’’, même si c’est le FC Barcelone.

‘’C’est vrai, encore une fois, le Barça. Ces dernières années, on a joué beaucoup, beaucoup contre Barcelone. C’est une équipe de grande tradition. Ce ne sera pas facile comme huitièmes de finale, mais c’est toujours la même chose en Ligue des champions’’, a estimé le dirigeant brésilien. Selon lui, quand on a un objectif important, il va falloir ‘’jouer contre des équipes de ce niveau. Ce sera encore une fois un grand match de Ligue des champions’’.

Mané et les Reds découvrent Leipzig

Liverpool, six fois champion d’Europe, rencontrera en février 2021 la jeune équipe montante du football allemand, Leipzig (créée en 2009). C’est la première confrontation en compétition des clubs européens entre les deux formations. La bande à Sadio Mané avait été éliminée à ce stade de la compétition la saison dernière, en tant que tenante du titre, par l’Atlético Madrid. Cette année, les Reds qui ont fini à la tête de la poule D (13 pts) veulent aller le plus loin possible. Pour cela, il leur faudra déjà passer l’obstacle allemand. Liverpool est invaincu lors de ses 10 derniers matches contre des équipes allemandes dans toutes les compétitions européennes. La dernière défaite du club de la Mersey remonte à dix-huit ans (2-4) face au Bayer Leverkusen, en avril 2002. Mais l’actuel 3e de la Bundesliga, à égalité de points (24 pts) avec le Bayern Munich, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les hommes de Julian Nagelsmann ont joué la saison dernière la première demi-finale du club en C1, perdue face au PSG. Ils ont acquis leur ticket de huitièmes de finale en battant Manchester United (3-2) lors de l’ultime journée. Ils avaient battu en aller et retour (0-1 et 3-0) Tottenham à ce stade de la compétition, l’an dernier. Après Les Spurs et les Red Devils, Leipzig tentera de s’offrir un troisième pensionnaire de la Premier League anglaise.

Gomis et les Blues croisent le fer avec les Colchoneros

Le sort n’a pas été clément avec Chelsea d’Edouard Mendy. Le portier sénégalais et ses coéquipiers ont hérité de l’Atlético Madrid en huitièmes de finale. Les deux équipes se sont rencontrées six fois en Ligue des champions et Chelsea n’a perdu qu’une seule fois (1-3) à domicile en demi-finale, en 2014 (2 victoires et 3 nuls). La dernière confrontation remonte à 2017, en phase de groupes. Les Blues ont remporté (1-2) la manche aller à Madrid et ont concédé le nul (1-1) à Londres.

L’actuel coach de Chelsea connait bien cette équipe espagnole, pour l’avoir rencontrée en tant que joueur. Lors de la première rencontre entre les deux clubs en C1, en octobre 2009, il avait été l’un des bourreaux des Colchoneros battus 4-0 à Stamford Bridge. Frank Lampard avait d’abord servi l’Ivoirien Salomon Kalou pour le but du 2-0, avant de trouver le chemin des filets (3-0). L’ancien capitaine des Blues sait que ce match sera difficile et pense qu’il faudra que ses joueurs aient ‘’confiance en eux’’ et ‘’essayer de battre ce genre d’équipes’’, s’ils veulent gagner la Ligue des champions. ‘’Je les ai regardés éliminer Liverpool l’année dernière et ils sont évidemment une excellente équipe. Ils ont cette expérience et ils ont de la qualité dans leur équipe. Donc, je pense que la plupart des gens diraient qu’ils sont certainement l’une des équipes les plus difficiles’’, a ajouté Lampard.

Mamadou Loum Ndiaye et le FC Porto vont en découdre avec la Juventus de Cristiano Ronaldo. La star portugaise rendra visite à ses compatriotes avant de les recevoir à Turin au retour.