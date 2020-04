LOI INTERDISANT L’UTILISATION DES SACHETS PASTIQUES Les détaillants s’inquiètent Au marché ‘’Bou ndaw’’ de Pikine, beaucoup de détaillants ignorent l’existence d’une loi interdisant la production, l’importation, la détention, la distribution, l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des sachets plastiques. Ceux qui sont informés attendent un accompagnement de l’Etat pour faire face à cette nouvelle donne. Ce 20 avril entre en vigueur la loi n°2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques, qui abroge et remplace la loi n°2015-09 du 4 mai 2015 relative à l’interdiction de la production, de l’importation, de la détention, de la distribution, de l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des sachets plastiques. Au marché ‘’Bou ndaw’’ de Pikine, les vendeurs de charbon se préparent à la nouvelle donne. C’est le cas d’Amadou Diallo. L’homme, entre deux âges, soutient qu’il est au courant de la loi. De ce fait, il s’est mis à stocker du papier-ciment. ‘’J’achète les papiers-ciment dans le marché, parfois à 250 F CFA le kilogramme. Et je peux l’utiliser pour une journée’’, dit-il. Cette solution se révèle efficace et bénéfique, car les sachets plastiques lui reviennent à 1 000 F CFA la journée de travail, pour satisfaire sa clientèle. Quelquefois, les acheteurs apportent des récipients pour le charbon : c’est encore mieux. En attendant, des sachets plastiques de couleur jaune et noir sont remplis de charbons et sont exposés à même le sol. Ils sont écoulés à 100 F CFA et à 200 F CFA. Conscient, dit-il, des conséquences de l’utilisation des sachets plastiques, il est prêt à changer de paradigme. Par contre, un peu plus loin, Fatou Mbaye se montre surprise. Elle ignorait la nouvelle loi. Sur l’étal de la jeune dame, sont déposés des sachets de savon en poudre. ‘’Je n’étais pas au courant d’une telle loi. Si les autorités ne veulent pas qu’on utilise les sachets plastiques, elles doivent proposer des alternatives. On ne sait pas quoi faire. Je ne trouve pas les mots. Pour nous détaillants, c’est une mauvaise nouvelle’’, laisse-t-elle entendre. Elle souhaite des mesures d’accompagnement, en lieu et place. Sokhna Oumy, vendeuse de poulets, affiche les mêmes craintes. ‘’On vend des poulets déjà déplumés et on utilise les sachets plastiques. Si on interdit cela, on ne saura quoi faire et on ne peut donner aux clients le poulet sans emballage ou emballés avec du papier. C’est impensable. Les autorités devaient penser à installer des usines de fabrication de papier. On est désolé’’, regrette-t-elle. Même son de cloche chez Malick le boutiquier. Il estime que le gouvernement doit accompagner cette mesure. Il souligne qu’il n’est pas préparé à accueillir cette mesure d’interdiction. Par contre, Oumar Diallo, un autre boutiquier, approuve la décision. A ses yeux, cette décision vient à son heure, car la pollution plastique impacte la nature. ‘’Nous ne pouvons que nous conformer à la loi, c’est pour tout le monde. Peut-être que les autorités vont remplacer les sachets plastiques…‘’, dit-il. Les clients aussi se posent des questions sur les alternatives aux sachets plastiques. Fatou Sall considère ainsi que toute loi doit être accompagnée.